06.07.2026 06:55 Trotz Beinahe-Unfall schwärmt Charlie Puth von deutscher Stadt: "Das werde ich nie vergessen!"

Im Rahmen seiner "Whatever's Clever! World Tour" macht Charlie Puth auch für zwei Konzerte in Deutschland Halt. Den Auftakt feierte er am Sonntag be in Hamburg.

Von Madita Eggers

Hamburg - Als Taylor Swift 2024 in ihrem Song "The Tortured Poets Department" sang, Charlie Puth "should be a bigger artist", sorgte das für Schlagzeilen. Zwei Jahre später scheint der Sänger und Songwriter mit absolutem Gehör genau das geschafft zu haben: Mit seiner "Whatever's Clever! World Tour" ist er aktuell auf der bislang größten Tour seiner Karriere unterwegs. Für zwei Konzerte macht der 34-jährige US-Amerikaner auch in Deutschland Halt. Den Auftakt feierte er am Sonntagabend beim Stadtpark Open Air in Hamburg.

Das "Grüne Wohnzimmer" aka die Bühne des Hamburger Stadtpark Open Airs gilt als eine der schönsten Freilichtbühnen in ganz Europa. Auch Charlie Puth (34) zeigte sich am Sonntag begeistert von der von Bäumen und Hecken umrundeten Bühne. © Fabian Lippke In der Hansestadt sei er – zumindest glaube er das – noch nie gewesen, höchstens einmal für eine Radio-Promo, erzählte Puth, der aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus kam. "Es ist so wunderschön hier. Schaut euch nur an, wo ihr lebt. Ich glaube, das ist eine der schönsten Venues, die wir bisher gespielt haben. Wo hat man schon Gras vor der Bühne?", sagte der Sänger schon während der ersten Songs "Beat Yourself Up" und "How Long". Überhaupt schien Puth nicht nur auf der Bühne mitten im Park, sondern auch allgemein auf deutschem Boden eine gute Zeit zu haben. Unterhaltung Heftiger Verlust und Ehe-Aus: Fans entdecken geheime Botschaften auf Madonnas neuem Album "Die Menschen sind so nett, die Luft so klar, der Kaffee so gut – und ich wurde heute fast von einem Fahrrad angefahren", erzählte er mit einem breiten Grinsen, trotz des Beinahe-Unfalls. Auch die Akustik im "Grünen Wohnzimmer", wie die Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark auch genannt wird, hob der Musiker hervor: "Ich liebe Orte, die gut klingen." Kein Wunder: Musik ist für den 34-Jährigen weit mehr als nur ein Beruf. Das wurde den ganzen Abend deutlich. Immer wieder verlor sich Puth in kleinen Jam-Sessions, überließ seinen Bandkollegen die Bühne und zeigte sich völlig ohne Starallüren: bodenständig, nahbar und mit einer ansteckenden Begeisterung. Dabei hätte er allen Grund zum Abheben und das nicht nur wegen seines unbestrittenen Talents. In den vergangenen zehn Jahren verkaufte Puth fast 50 Millionen Tonträger, sammelte acht Multi-Platin-Singles, vier Grammy- und eine Golden-Globe-Nominierung. Auch als Songwriter feierte er große Erfolge und schrieb unter anderem am Hit "Stay" von The Kid Laroi mit.

Charlie Puth: "Ich erinnere mich bei jedem Song genau daran, wo ich war"

Das aktuelle Studioalbum von Charlie Puth trägt den Titel "Whatever's Clever!" und ist am 27. März 2026 erschienen. Es ist sein viertes Studioalbum und enthält 12 Tracks, darunter die Singles "Changes" und "Sideways". © PR Der weltweite Durchbruch gelang Charlie Puth 2015 mit "See You Again" gemeinsam mit Wiz Khalifa, dem Soundtrack zu Fast & Furious 7 und einer Hommage an den verstorbenen Schauspieler Paul Walker (†40). Seine offizielle Debütsingle als Solokünstler folgte im selben Jahr mit "Marvin Gaye". Seitdem hält sich Puth mit Songs wie "Attention" und "We Don't Talk Anymore" beständig in den Charts. Neben seinen Hits standen aber auch mehrere Songs seines aktuellen, im März 2026 erschienenen vierten Studioalbums "Whatever's Clever!", das zugleich Namensgeber der Tour ist, auf der Setlist. Wie etwa "Washed Up" und "Love in Exile". Unterhaltung Verlobung bei Nico Legat und seiner Laura: Jetzt äußert sie sich zu den Fremdgehgerüchten Besonders emotional wurde Puth, als er erklärte, welche Bedeutung Musik für ihn hat: "Bei jedem Song, den ich je geschrieben habe, weiß ich noch genau, wo ich war, als er entstanden ist. Ich erinnere mich daran, wie die Luft gerochen hat und was damals in meinem Leben passiert ist. Musik ist etwas Besonderes, weil sie einen direkt in einen bestimmten Moment des eigenen Lebens zurückversetzen kann – wie eine Zeitkapsel." Seine wohl größten Hits "See You Again" und "One Call Away" hob sich der 34-Jährige bis kurz vor Schluss auf. Beide präsentierte er ohne Band, begleitet nur von Backing-Vocals und den textsicheren Fans, die jede Zeile lautstark mitsangen.

Charlie Puth: "Steckt euch nicht selbst in eine Schublade!"