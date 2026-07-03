Heftiger Verlust und Ehe-Aus: Fans entdecken geheime Botschaften auf Madonnas neuem Album
New York - Abrechnung mit der Vergangenheit: Wie viele andere Musiker verarbeitet auch Pop-Ikone Madonna (67) ihre dunkelsten Momente in ihren Songs. In ihrem neusten Album "Confessions II" thematisiert sie neben ihren gesundheitlichen Krisen und dem Tod ihres Bruders auch das zeitweise schwierige Verhältnis zu ihrer Tochter Lourdes (29) - so die Theorie ihrer Fans.
Fern ab vom Blitzlichtgewitter, Ruhm und Geld, hatte die Sängerin vor allem in den letzten Jahren mit mehreren einschneidenden Schicksalsschlägen zu kämpfen.
So auch mit dem schmerzlichen Verlust ihres jüngeren Bruders, Christopher Ciccone (†63), der an den Folgen seiner Krebserkrankung 2023 verstarb.
Wie The Mirror berichtete, widmete die Sängerin dem verstorbenen 63-Jährigen ihren neusten Hit "Fragile". In dem Lied erinnert sich die "Like a Virgin"-Interpretin an ihre gemeinsame Kindheit zurück.
"Wir teilten einen Namen, ein Zuhause. Wir teilten ein zerbrechliches Band. Jetzt bist du fort. Wir lachten, wir weinten. Wir hielten Händchen", zitierte das Newsportal aus dem Songtext der Musikerin.
Auch ihrer Tochter soll sie einen Song gewidmet haben. Etliche Strophen des Liedes "The Test" lassen darauf deuten, dass Madonna darin ihre Rolle als Mutter und die damit verbundenen Herausforderungen reflektiert.
"Ich weiß, sie wollten uns auf die Probe stellen. Du bist nicht schuld, aber du musst jetzt frei sein", lautet eine Passage des Textes.
Alkohol und Gewalt führten zu Madonnas Ehe-Aus
Auch die turbulente Ehe mit Schauspieler Sean Penn (65) soll in ihrem Album wiederzufinden sein. "Ich schätze, du würdest mein kleines, schmutziges Geheimnis nie erfahren", singt sie in "Bizarre".
Die Musikerin und der 65-Jährige lernten sich 1985 während der Dreharbeiten zu dem Musikvideo "Material Girl" kennen und lieben. Bereits sechs Monate nach ihrem ersten Aufeinandertreffen folgte die Vermählung in Malibu (USA).
Laut mehreren Nachrichtenportalen soll vor allem Penns aggressives Verhalten und ein enormer Alkoholkonsum schließlich zum Liebes-Aus geführt haben. Im Januar 1989 reichte Madonna dann die Scheidung ein.
Madonna äußerte sich bislang nicht zu den Spekulationen ihrer Fans. Ihr neues Album lässt jedoch jede Menge Platz für Interpretationen.
Titelfoto: Fotomontage/MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP