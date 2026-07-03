Heftiger Verlust und Ehe-Aus: Fans entdecken geheime Botschaften auf Madonnas neuem Album

New York - Abrechnung mit der Vergangenheit: Wie viele andere Musiker verarbeitet auch Pop-Ikone Madonna (67) ihre dunkelsten Momente in ihren Songs. In ihrem neusten Album "Confessions II" thematisiert sie neben ihren gesundheitlichen Krisen und dem Tod ihres Bruders auch das zeitweise schwierige Verhältnis zu ihrer Tochter Lourdes (29) - so die Theorie ihrer Fans.

Das Leben des Popstars Madonna (67) wurde nicht nur von Ruhm und Geld bestimmt. © Fotomontage/MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Fern ab vom Blitzlichtgewitter, Ruhm und Geld, hatte die Sängerin vor allem in den letzten Jahren mit mehreren einschneidenden Schicksalsschlägen zu kämpfen.

So auch mit dem schmerzlichen Verlust ihres jüngeren Bruders, Christopher Ciccone (†63), der an den Folgen seiner Krebserkrankung 2023 verstarb.

Wie The Mirror berichtete, widmete die Sängerin dem verstorbenen 63-Jährigen ihren neusten Hit "Fragile". In dem Lied erinnert sich die "Like a Virgin"-Interpretin an ihre gemeinsame Kindheit zurück.

"Wir teilten einen Namen, ein Zuhause. Wir teilten ein zerbrechliches Band. Jetzt bist du fort. Wir lachten, wir weinten. Wir hielten Händchen", zitierte das Newsportal aus dem Songtext der Musikerin.

Auch ihrer Tochter soll sie einen Song gewidmet haben. Etliche Strophen des Liedes "The Test" lassen darauf deuten, dass Madonna darin ihre Rolle als Mutter und die damit verbundenen Herausforderungen reflektiert.

"Ich weiß, sie wollten uns auf die Probe stellen. Du bist nicht schuld, aber du musst jetzt frei sein", lautet eine Passage des Textes.