Verlobung bei Nico Legat und seiner Laura: Jetzt äußert sie sich zu den Fremdgehgerüchten

Köln - Nico Legat (28) und seine Freundin Laura haben sich offenbar verlobt. Ein Instagram -Post der beiden sorgt gerade für jede Menge Diskussionen - auch weil der 28-Jährige seiner Partnerin fremdgegangen sein soll.

Auf Instagram teilten Nico Legat (28) und seine Freundin Laura ihr Glück mit den Fans. © Bildmontage: Instagram Screenshot/nico.legat

Auf den Bildern, die das Paar in Storys geteilt hat, ist Laura mit einem Ring an der linken Hand zu sehen. Dazu schreibt sie "I said Yes" und "Next Step" - klare Hinweise auf einen Heiratsantrag.

Die romantischen News kommen allerdings in einer Phase, in der rund um Nico unschöne Gerüchte kursieren. Seit seiner Teilnahme an der RTL+-Show "Prominent verwandt" wird ihm in den sozialen Netzwerken Fremdgehen vorgeworfen.

Angeheizt wurden die Vorwürfe von einigen seiner Reality-Kollegen, nachdem bekannt wurde, dass Nico und Laura zusammen bei der neuen Staffel "Sommerhaus der Stars" mitmachen werden.

"Bei Prominent verwandt fremdgehen und danach ab direkt ins Sommerhaus", kommentierte Beispielsweise Jona Steinig (30) unter einen Beitrag von RTL.

Genau zu diesen Gerüchten äußert sich Laura jetzt erstmals. Sie hat offenbar genug von den Anfeindungen rund um ihre Beziehung mit dem Sohn von Ex-Kicker Thorsten Legat (57) und möchte "einige Dinge klarstellen".