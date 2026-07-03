Verlobung bei Nico Legat und seiner Laura: Jetzt äußert sie sich zu den Fremdgehgerüchten
Köln - Nico Legat (28) und seine Freundin Laura haben sich offenbar verlobt. Ein Instagram-Post der beiden sorgt gerade für jede Menge Diskussionen - auch weil der 28-Jährige seiner Partnerin fremdgegangen sein soll.
Auf den Bildern, die das Paar in Storys geteilt hat, ist Laura mit einem Ring an der linken Hand zu sehen. Dazu schreibt sie "I said Yes" und "Next Step" - klare Hinweise auf einen Heiratsantrag.
Die romantischen News kommen allerdings in einer Phase, in der rund um Nico unschöne Gerüchte kursieren. Seit seiner Teilnahme an der RTL+-Show "Prominent verwandt" wird ihm in den sozialen Netzwerken Fremdgehen vorgeworfen.
Angeheizt wurden die Vorwürfe von einigen seiner Reality-Kollegen, nachdem bekannt wurde, dass Nico und Laura zusammen bei der neuen Staffel "Sommerhaus der Stars" mitmachen werden.
"Bei Prominent verwandt fremdgehen und danach ab direkt ins Sommerhaus", kommentierte Beispielsweise Jona Steinig (30) unter einen Beitrag von RTL.
Genau zu diesen Gerüchten äußert sich Laura jetzt erstmals. Sie hat offenbar genug von den Anfeindungen rund um ihre Beziehung mit dem Sohn von Ex-Kicker Thorsten Legat (57) und möchte "einige Dinge klarstellen".
Lauras deutliche Ansage an die Kritiker im Netz
Laura hält sich bisher aus der Öffentlichkeit größtenteils zurück, hat aber nun in ihrer Instagram-Story ein paar Takte zu sagen.
Die Art und Weise, wie im Internet über sie und ihren Partner gesprochen wird, missfällt der Krankenschwester dabei doch sehr deutlich.
"Selbst WENN es so gewesen wäre – inwiefern wäre das eigentlich euer Problem? Wart ihr dabei? Kennt ihr den Anfang unserer Beziehung? Wisst ihr, ob wir überhaupt schon zusammen waren? Wisst ihr, was wirklich passiert ist? Nein", schreibt sie.
Außerdem betont sie, dass Verzeihen für sie kein Zeichen von Schwäche sei, schließlich sei kein Mensch perfekt. "Verzeihen erfordert Stärke", gibt sie zu verstehen.
Mit ihrer Antwort weist sie die Gerüchte weder zurück noch bestätigt sie diese. Stattdessen richtet sie einen deutlich Apell an ihre Community: "Investiert die Energie, die ihr in das Leben fremder Menschen steckt, lieber in euer eigenes."
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Lena-Luise Grellert, Instagram Screenshot/nico.legat