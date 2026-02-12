"Es wird brutal": Maurice packt über Eskalationen bei "Promis unter Palmen" aus

Köln - Bei " Promis unter Palmen " wird es nicht nur spielerisch grandios, sondern vor allem streittechnisch enorm. Das verriet Maurice Dziwak (27) bei der Premiere in Köln und machte klar: "Es wird brutal."

Ähnlich wie im Dschungel kam Maurice (27) auch bei "Promis unter Palmen" teilweise an seine Grenzen. (Archivbild) © ---/RTL/dpa

Im Gespräch mit TAG24 deutete der 27-Jährige an, dass es ordentlich Zoff geben wird. "Ja ich bin auch schon mal an meine Grenzen gekommen. […] Von den Kandidaten her war das teilweise schon hart."

Einige seien "halt auch ein bisschen spezieller", wie er sagt. "So ein Claude [Rudolph, 69, Anm. d. Red.] ist jetzt zum Beispiel ein bisschen anders gestrickt als ich." Für die Zuschauer werde es "auf jeden Fall spicy".

Unter Palmen herrsche eben Daueranspannung. Man wolle nicht rausfliegen, der Ehrgeiz sei da, und "das ist manchmal schon ein richtiger Kampf".

Trotz aller Differenzen betont der 27-Jährige: "Jeder Einzelne hat seine Daseinsberechtigung." Mit manchen halte er noch Kontakt, "mit anderen nicht".