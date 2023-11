Ex-Bachelorette überrascht mit Typ-Veränderung: "Ich brauchte etwas Neues!"

Anna Hofbauer (35) genießt ihre neue Frisur sichtlich. © Screenshot/Instagram/anna_hofbauer.official

Länger angekündigt, dass sie unbedingt zum Frisör will, hatte es die zweifache Mama schon länger. Sie fühle das Blond einfach gar nicht mehr. Welchen Schnitt und welche Farbe sie stattdessen wählen wird, verriet Anna Hofbauer ihren Followern aber noch nicht.

Ein Teaser in ihrer Insta-Story ließ aber auf eine Kurzhaar-Frisur schließen. Und tatsächlich überraschte die Musical-Darstellerin am Freitag mit einem dunkelblonden Bob.

"I love it!", schrieb sie auf Instagram zu ihrer neuen Haarpracht.

"Ich hab das Blond einfach so null Komma null mehr gefühlt! Lustig eigentlich, dass es Momente und Lebensphasen gibt, in denen man sich blond fühlt und denkt, dass das die einzig wahre, beste Farbe ist und dann wieder so überhaupt nicht! Bei mir war es an der Zeit: Ich brauchte was Neues!", so die Ex-Bachelorette von 2014 weiter.