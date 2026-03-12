Fiese Kommentare im Netz: "Let’s Dance"-Star Motsi Mabuse schlägt zurück
Frankfurt am Main - Motsi Mabuse (44) kennt man tanzend und stets gut gelaunt, doch auf Social Media bekommt sie trotzdem immer wieder harte Kommentare für ihr Aussehen ab. Jetzt hat die "Let's Dance"-Jurorin genug und wehrt sich öffentlich gegen Bodyshaming.
Auf Instagram meldete sich die 44-Jährige mit einer klaren Botschaft zu Wort. Dort postete sie ein Video, in dem sie in einem roten Kleid tanzt und selbstbewusst wirkt.
Statt aber nur ihre Freude mit ihren Followern zu teilen, machte sie zugleich einen besonders fiesen Kommentar öffentlich, der ihr Aussehen kritisierte. "Nice, aber gestern in der Show sah sie wieder moppelig aus", schrieb ein User.
Nach vielen Jahren im Rampenlicht scheint Motsi solche Angriffe leider nur zu gut zu kennen. "Eine Frau steht im Fernsehen und plötzlich wird ihr Körper zum Gesprächsthema", erklärt die TV-Jurorin.
Weiter schreibt sie: "Zu dick. Zu dünn. Zu alt. Zu laut. Zu viel. Als müsste eine Frau ständig erklären, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Als wäre ihr Wert davon abhängig, ob andere ihren Körper akzeptieren."
Für Motsi ist klar: Dieses Problem betrifft längst nicht nur Prominente. Mit ihrem Beitrag will sie auch all denjenigen Mut machen, die im Alltag unter dem Druck leiden, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen.
Bodyshaming: Fans und Promis stärken Motsi den Rücken
Die "Let's Dance"-Jurorin ist überzeugt, dass Frauen vor allem eines brauchen: Stärke und gegenseitige Unterstützung. Dafür brauche es "eine dicke Haut, Mut, weiterzugehen und vor allem Menschen um sich herum, die einen aufbauen statt herunterziehen".
Perfektion sei dabei gar nicht das Ziel, betont Motsi. Viel wichtiger sei es, sich nicht kleinmachen zu lassen "und sich gegenseitig zu stärken". "Lasst uns Frauen sein, die einander tragen", lautet ihre Botschaft zum Schluss.
Unter dem Post sammelten sich schnell zahlreiche aufmunternde Kommentare. Viele Fans und Promis stellten sich demonstrativ hinter die Tänzerin.
Eine Userin schrieb etwa: "Du bist ein so tolles Vorbild für mich und alle Frauen. Ich freu mich jedes Mal, wenn du auf deinem verdienten Stuhl in der Jury Platz nimmst."
