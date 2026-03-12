Fiese Kommentare im Netz: "Let’s Dance"-Star Motsi Mabuse schlägt zurück

Frankfurt am Main - Motsi Mabuse (44) kennt man tanzend und stets gut gelaunt, doch auf Social Media bekommt sie trotzdem immer wieder harte Kommentare für ihr Aussehen ab. Jetzt hat die " Let's Dance "-Jurorin genug und wehrt sich öffentlich gegen Bodyshaming.

Motsi Mabuse (44) wehrt sich auf Instagram gegen fiese Kommentare über ihr Aussehen und setzt ein klares Zeichen gegen Bodyshaming. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Auf Instagram meldete sich die 44-Jährige mit einer klaren Botschaft zu Wort. Dort postete sie ein Video, in dem sie in einem roten Kleid tanzt und selbstbewusst wirkt.

Statt aber nur ihre Freude mit ihren Followern zu teilen, machte sie zugleich einen besonders fiesen Kommentar öffentlich, der ihr Aussehen kritisierte. "Nice, aber gestern in der Show sah sie wieder moppelig aus", schrieb ein User.

Nach vielen Jahren im Rampenlicht scheint Motsi solche Angriffe leider nur zu gut zu kennen. "Eine Frau steht im Fernsehen und plötzlich wird ihr Körper zum Gesprächsthema", erklärt die TV-Jurorin.

Weiter schreibt sie: "Zu dick. Zu dünn. Zu alt. Zu laut. Zu viel. Als müsste eine Frau ständig erklären, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Als wäre ihr Wert davon abhängig, ob andere ihren Körper akzeptieren."

Für Motsi ist klar: Dieses Problem betrifft längst nicht nur Prominente. Mit ihrem Beitrag will sie auch all denjenigen Mut machen, die im Alltag unter dem Druck leiden, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen.