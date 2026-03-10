Liebes-Comeback? Neues Video von Pietro und Laura heizt Gerüchte an

Mauritius - Läuft da wieder was zwischen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30)? Ein inniges Urlaubs-Video sorgt bei vielen Fans für Spekulationen über ein mögliches Liebes‑Comeback.

Gemeinsam im Urlaub: Pietro Lombardi hebt Laura Maria Rypa für den "Screensaver-Trend" hoch. © Bildmontage: Instagram/ pietrolombardi

In dem Clip, den beide am Dienstagabend auf Instagram teilten, machen sie den sogenannten Screensaver‑Trend nach. Ein Social‑Media‑Hype, bei dem meist Paare für ein schönes Handy Hintergrundbild zusammen posieren.

Laura läuft dazu in Pietros Arme am Strand von Mauritius. Dieser greift sie an der Hüfte, hebt sie schnurstracks hoch und eine romantische Hebe-Position entsteht.

Dazu wird das ganze von dem Song "Beautiful Things" von Benson Boone untermalt. Ein Liebeslied, in dem der Sänger im Refrain frei übersetzt so etwas wie "Bitte bleib, ich will dich, ich brauche dich …" singt.

Viele Fans deuten das als ein Zeichen. Kommentare wie "Ihr gehört einfach zusammen" und "wir hoffen alle auf ein Comeback" häufen sich unter dem Post.

Laura und Pietro selbst schreiben zu dem Reel: "Zwei Eltern, ein Team. Wir schaffen weiterhin Erinnerungen."