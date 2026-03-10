 1.055

Liebes-Comeback? Neues Video von Pietro und Laura heizt Gerüchte an

Ein inniges Urlaubs-Video von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sorgt bei vielen Fans für Spekulationen über ein mögliches Liebes‑Comeback.

Von Alina Eultgem

Mauritius - Läuft da wieder was zwischen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30)? Ein inniges Urlaubs-Video sorgt bei vielen Fans für Spekulationen über ein mögliches Liebes‑Comeback.

Gemeinsam im Urlaub: Pietro Lombardi hebt Laura Maria Rypa für den "Screensaver-Trend" hoch.
Gemeinsam im Urlaub: Pietro Lombardi hebt Laura Maria Rypa für den "Screensaver-Trend" hoch.  © Bildmontage: Instagram/ pietrolombardi

In dem Clip, den beide am Dienstagabend auf Instagram teilten, machen sie den sogenannten Screensaver‑Trend nach. Ein Social‑Media‑Hype, bei dem meist Paare für ein schönes Handy Hintergrundbild zusammen posieren.

Laura läuft dazu in Pietros Arme am Strand von Mauritius. Dieser greift sie an der Hüfte, hebt sie schnurstracks hoch und eine romantische Hebe-Position entsteht.

Dazu wird das ganze von dem Song "Beautiful Things" von Benson Boone untermalt. Ein Liebeslied, in dem der Sänger im Refrain frei übersetzt so etwas wie "Bitte bleib, ich will dich, ich brauche dich …" singt.

Viele Fans deuten das als ein Zeichen. Kommentare wie "Ihr gehört einfach zusammen" und "wir hoffen alle auf ein Comeback" häufen sich unter dem Post.

Laura und Pietro selbst schreiben zu dem Reel: "Zwei Eltern, ein Team. Wir schaffen weiterhin Erinnerungen."

Laura & Pietro: On-off-Liebe mit bewegter Vergangenheit

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) durchlebten in der Vergangenheit viele Hochs und Tiefs in ihrer Beziehung.
Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) durchlebten in der Vergangenheit viele Hochs und Tiefs in ihrer Beziehung.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Dass Pietro und Laura aktuell zusammen mit ihren Kindern unterwegs sind, ist an sich nichts Neues. Sie verbringen trotz der Trennung wieder Zeit als Familie.

In der Vergangenheit hatten die zwei schon mehrfach Beziehungs‑Hochs und ‑Tiefs, bevor sie im August 2025 offiziell getrennte Wege gingen. Davor waren sie seit 2020 ein Paar, 2022 sogar verlobt und wurden Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen.

Dennoch war die Partnerschaft nicht immer einfach: Es gab laute Streitigkeiten, bei denen auch die Polizei gerufen wurde, und dramatische Social‑Media‑Momente.

Vor allem im Sinne ihrer Kinder bemühten sich beide allerdings immer wieder um ein gutes Verhältnis.

Ob das auch diesmal wieder für ein Liebes-Comeback reicht, bleibt abzuwarten. Die Fans bleiben jedenfalls gespannt und hoffen weiter, dass zwischen den beiden wieder mehr entsteht.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ pietrolombardi, Rolf Vennenbernd/dpa

