"First Dates": Motorrad-Zoff am Tisch bringt Rocker-Date ins Wanken

Köln - Eigentlich müsste bei zwei Motorrad-Liebhabern sofort der Motor anspringen - doch bei Lothar (66) und Dagmar (66) sorgt das Thema bei " First Dates " eher für Zündstoff.

Dagmar (66) findet Lothars BWM-Vorliebe zum K*tzen. © RTL+/Screenshot

Schon beim ersten Blick im Restaurant von Gastgeber Roland Trettl (54) ist die Richtung klar: Er klassischer Rocker mit langen grauen Haaren, sie die perfekte Rockerbraut, mit roten Wuschellocken, enger Jeans, High Heels.

Die Chemie scheint erst mal vielversprechend, besonders weil beide gerne leidenschaftlich Motorrad fahren.

Doch die Stimmung kippt, als das Thema Motorradmarke fällt. Dagmar ist sichtlich abgeturnt, als Lothar beiläufig erwähnt, dass er eine BMW fährt.

"Mh, so ein Möchtegern-Rocker", urteilt sie trocken. Und dann der Satz, der bei Lothar wie ein Stein im Magen sitzen bleibt: "Wer fährt den BMW? Ein Opa."

Dass sie sein Bike so unverblümt abwertet, lässt seine Rockerlaune schwanken. "Ich will was Vernünftiges an Motorrad fahren", rechtfertigt er sich leicht entsetzt. Dennoch regen sich bei Dagmars Vorliebe für Harley Lothars Fantasien: "Ich kann mir vorstellen, dass sie da gut drauf aussieht, so schön in Leder."