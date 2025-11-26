"First Dates": Motorrad-Zoff am Tisch bringt Rocker-Date ins Wanken
Köln - Eigentlich müsste bei zwei Motorrad-Liebhabern sofort der Motor anspringen - doch bei Lothar (66) und Dagmar (66) sorgt das Thema bei "First Dates" eher für Zündstoff.
Schon beim ersten Blick im Restaurant von Gastgeber Roland Trettl (54) ist die Richtung klar: Er klassischer Rocker mit langen grauen Haaren, sie die perfekte Rockerbraut, mit roten Wuschellocken, enger Jeans, High Heels.
Die Chemie scheint erst mal vielversprechend, besonders weil beide gerne leidenschaftlich Motorrad fahren.
Doch die Stimmung kippt, als das Thema Motorradmarke fällt. Dagmar ist sichtlich abgeturnt, als Lothar beiläufig erwähnt, dass er eine BMW fährt.
"Mh, so ein Möchtegern-Rocker", urteilt sie trocken. Und dann der Satz, der bei Lothar wie ein Stein im Magen sitzen bleibt: "Wer fährt den BMW? Ein Opa."
Dass sie sein Bike so unverblümt abwertet, lässt seine Rockerlaune schwanken. "Ich will was Vernünftiges an Motorrad fahren", rechtfertigt er sich leicht entsetzt. Dennoch regen sich bei Dagmars Vorliebe für Harley Lothars Fantasien: "Ich kann mir vorstellen, dass sie da gut drauf aussieht, so schön in Leder."
"First Dates": Harley-Zoff entwickelt sich zu Hafenromantik
Am Tisch entspannt sich die Lage erst, als Lothar von einer ganz anderen Leidenschaft erzählt: "Ich hab einen Bootsführerschein."
Dagmars Augen leuchten auf: "Der Kandidat hat hundert Punkte!", scherzt sie. Daraufhin gesteht die jung gebliebene Rentnerin schmunzelnd: "Ich hab das Boot, aber keinen Führerschein."
Die geteilte Leidenschaft findet auch Lothar super, denn vor dem Date hatte er bereits 28 Frauen getroffen - jedoch erfolglos. "Rocker sucht Rockerbraut", habe er überall geschrieben.
Dagmar hingegen findet er "top", mit "schönen Augen" und auch seine Date-Partnerin ist trotz BMW-Flaute nicht ganz abgeneigt: "Ich mag auch, wenn sich jemand abhebt."
Am Ende funkt es tatsächlich zwischen den beiden und sie entscheiden sich für ein zweites Date.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot