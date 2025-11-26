Mama Katzenberger lässt Problemzone operieren: "Sieht einfach nicht schön aus"
Worms - Trotz Sport, Diäten und aller guten Vorsätze: Iris Katzenberger (58) hat endgültig genug von ihren "Winkearmen" und unterzieht sich einer schmerzhaften OP.
Die Mama von Kult-Blondine Daniela Katzenberger (39) ließ sich von RTL bei einem ziemlich großen Schritt begleiten. Die lästigen Hautlappen an ihren Armen sollen endlich weg.
"Es stört mich einfach, wenn ich ein Kleidchen anhabe. Ich laufe ja auch auf dem Laufsteg – und das sieht einfach nicht schön aus", sagt sie.
Dazu kommt: Die 58-Jährige kämpft mit einem Lipödem, einer chronischen Fettverteilungsstörung, die vor allem Frauen betrifft und besonders schmerzhaft sein kann.
Die Krankheit sorgte dafür, dass sich an Armen und Beinen hartnäckig Fett einlagerte. Egal, wie viel Iris sich bewegte.
Die Folge: unwohl fühlen, verstecken, immer wieder dumme Kommentare.
Daniela Katzenberger hält ihrer Mama den Rücken frei
Tochter Daniela (39) ist stets an Mamas Seite und begleitet sie auch ins OP-Zentrum. In ihrer Instagram-Story zeigt sie sogar einen Screenshot, auf dem die berühmten "Winkearme" von Iris deutlich zu sehen sind.
Und die Katze wird ehrlich wie selten: "Man wird so hart mit der Wahrheit konfrontiert, dass das einfach verletzend ist. Und jeder, der was anderes behauptet, der lügt."
Dennoch: Nicht jeder versteht, warum Mutter und Tochter so offen mit Schönheits-Eingriffen umgehen. Aber Daniela winkt ab: "Für jemanden, der noch nie Schönheits-OPs gemacht hat, sind wir bestimmt bekloppte Schönheitssuchtis. Aber am Ende des Tages ist uns das wurscht."
Und Iris? Die sieht das ganz genauso. Unter Vollnarkose entfernen die Ärzte auf beiden Seiten ganze neun mal drei Zentimeter Haut. Ein Eingriff, der mehrere Stunden dauert.
Nach der OP muss Iris erst mal vorsichtig sein, damit keine Naht aufplatzt, aber allein der Blick in den Spiegel macht sie happy. Die schlaffen Oberarme sind nun Geschichte.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ iris_klein_mama_