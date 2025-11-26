Mama Katzenberger lässt Problemzone operieren: "Sieht einfach nicht schön aus"

Worms - Trotz Sport, Diäten und aller guten Vorsätze: Iris Katzenberger (58) hat endgültig genug von ihren "Winkearmen" und unterzieht sich einer schmerzhaften OP.

Iris Katzenberger (58) ließ sich aufgrund ihrer "Winkearme" einer Schönheit-OP unterziehen. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ iris_klein_mama_

Die Mama von Kult-Blondine Daniela Katzenberger (39) ließ sich von RTL bei einem ziemlich großen Schritt begleiten. Die lästigen Hautlappen an ihren Armen sollen endlich weg.



"Es stört mich einfach, wenn ich ein Kleidchen anhabe. Ich laufe ja auch auf dem Laufsteg – und das sieht einfach nicht schön aus", sagt sie.

Dazu kommt: Die 58-Jährige kämpft mit einem Lipödem, einer chronischen Fettverteilungsstörung, die vor allem Frauen betrifft und besonders schmerzhaft sein kann.



Die Krankheit sorgte dafür, dass sich an Armen und Beinen hartnäckig Fett einlagerte. Egal, wie viel Iris sich bewegte.

Die Folge: unwohl fühlen, verstecken, immer wieder dumme Kommentare.