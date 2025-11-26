Sie ist gerade mal 17 Jahre alt: Schwester dieser Influencerin wird überraschend Mama

Köln - Bei Influencerin Carmen Kroll (33) , besser bekannt als Carmushka, gibt es gerade aufregende Neuigkeiten: Ihre erst 17 Jahre alte Schwester Claire ist schwanger.

Carmen Kroll (33), besser bekannt als Carmushka, zeigte sich selbst völlig überrascht über die Schwangerschaft ihrer kleinen Schwester. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ carmushka

Auf Instagram teilt Carmen die frohe Nachricht und gesteht, dass sie zunächst völlig baff war. "Meine kleine Schwester, die für mich doch selbst noch ein Kind ist, wird Mama?", schreibt sie in dem Post.

Und weiter: "Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich mache mir noch immer große Sorgen, aber nicht, weil ich denke, dass sie das nicht schafft. Ich glaube ganz fest an ihre Stärke und bin immer für sie da, wenn sie ein bisschen Stärke von außen braucht."

Carmen selbst hat bereits zwei Kinder und freut sich riesig auf ihr neues Amt als Tante. "Ich werde Tante. Ich kann es einfach gar nicht glauben", schwärmt sie in ihrer Story.

Um Claire zu unterstützen, starten die beiden jetzt gemeinsam in die Babyplanung. Angefangen beim Besuch eines Babyfachmarkts, um Kinderwagen und alles drumherum anzuschauen.