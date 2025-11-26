Sie ist gerade mal 17 Jahre alt: Schwester dieser Influencerin wird überraschend Mama
Köln - Bei Influencerin Carmen Kroll (33), besser bekannt als Carmushka, gibt es gerade aufregende Neuigkeiten: Ihre erst 17 Jahre alte Schwester Claire ist schwanger.
Auf Instagram teilt Carmen die frohe Nachricht und gesteht, dass sie zunächst völlig baff war. "Meine kleine Schwester, die für mich doch selbst noch ein Kind ist, wird Mama?", schreibt sie in dem Post.
Und weiter: "Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich mache mir noch immer große Sorgen, aber nicht, weil ich denke, dass sie das nicht schafft. Ich glaube ganz fest an ihre Stärke und bin immer für sie da, wenn sie ein bisschen Stärke von außen braucht."
Carmen selbst hat bereits zwei Kinder und freut sich riesig auf ihr neues Amt als Tante. "Ich werde Tante. Ich kann es einfach gar nicht glauben", schwärmt sie in ihrer Story.
Um Claire zu unterstützen, starten die beiden jetzt gemeinsam in die Babyplanung. Angefangen beim Besuch eines Babyfachmarkts, um Kinderwagen und alles drumherum anzuschauen.
Carmushka gibt ehrliche Einblicke ins Familienleben
Fans feiern den Zusammenhalt der beiden Schwestern. Unter dem Video sind so gut wie keine negativen Kommentare zu finden, die meisten freuen sich für die Familie.
Und auch Carmen ist Feuer und Flamme, um in den nächsten Wochen ihr Bestes zu geben: "Es gibt nichts, was mich mehr erfüllt, als die Maus zu unterstützen."
Zu ihrem neuen Amt als Tante dürfte also noch mehr Content folgen - genau wie über ihr Leben als Mutter, das die 33-Jährige regelmäßig auf Social Media teilt.
Dabei verschweigt sie auch nicht die schwierigen Momente. Im Frühjahr gestand sie: "Mamasein ist kompliziert, und wenn ich sagen würde, dass ich jede Sekunde genieße, wäre das eine Lüge. Natürlich genieße ich es nicht, sie nicht beruhigt zu kriegen oder meiner älteren Tochter nicht gerecht zu werden."
Jetzt freut sie sich umso mehr, auch ihre Schwester in dieser aufregenden Lebensphase begleiten und unterstützen zu dürfen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ carmushka