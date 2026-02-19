Für Abermillionen Euro: Scheichs wollen Gründer Miniatur Wunderland abkaufen

Im Podcast "Kuddelmuddel Talk" von Yared Dibaba berichtete der Gründer des Miniatur Wunderlands von Kaufangeboten für das Wunderland.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Für Frederik Braun (58), Mitbegründer des Miniatur Wunderlands in Hamburg, gab es schon einige Angebote für seine Welt im Mini-Format.

Frederik Braun (58), Mitgründer des Miniatur Wunderlands, testete hier die Virtual-Reality-Attraktion "Yullbe" vom Wunderland. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa Im Podcast "Kuddelmuddel Talk" stellte der Moderator und Entertainer Yared Dibaba (56) dem Mitbegründer die Frage, wie viel er für das Miniatur Wunderland auf den Tisch legen müsse, um es abzukaufen. Mit der Antwort von Frederik Braun hätte der Moderator so wohl nicht gerechnet: "Das haben schon wahnsinnig viele probiert. Typischerweise so die Scheichs und so", sagte Braun. Dabei gingen die Angebote hoch hinaus, verriet der Mitbegründer des Wunderlands. "Da waren schon so 100 Millionen im Gespräch. Alles abgelehnt. Das hat uns nie interessiert, deswegen gibt es keinen Preis", erklärte Braun. "Nein, ich bin da sehr glücklich. Ich führe das schönste Leben, das man sich vorstellen kann", so der 58-Jährige.

Frederik Braun: "Jeder definiert sich sein Glück"