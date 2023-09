"Goodbye Julia" feiert Deutschlandpremiere: "Der Sudan ist mehr als nur der Krieg!"

Hamburg – Langanhaltender Applaus hallte am Freitagabend von den Wänden des Kinosaals 2 im CinemaxX Dammtor wider. Im Rahmen des Filmfests Hamburg wurde die Deutschlandpremiere von "Goodbye Julia" von Mohamed Kordofani gezeigt. Weltpremiere hatte das Drama bereits im Mai in Cannes gefeiert, als erster sudanesischer Film in der Geschichte des Festivals. Im Nachgespräch stellte sich der Regisseur den Fragen des berührten Publikums.

"Als die Wahlergebnisse veröffentlicht worden sind, war ich wirklich schockiert. 99 Prozent haben für die Trennung gestimmt und wenn eine ganze Nation sich von dir trennen will, weißt du, dass irgendwas falsch läuft!" Von diesem Zeitpunkt an habe er angefangen, alles zu hinterfragen und gleichzeitig große Schuldgefühle entwickelt.

Er selber sei da keine Ausnahme, wie er am Freitagabend im Gespräch mit dem begeisterten Publikum betonte. Bis zum Referendum im Jahr 2011 habe er in denselben Strukturen als Nordsudanese aus einer wohlhabenden Familie gelebt, ohne sie jemals zu hinterfragen.

Mona (gespielt von Eiman Yousif, l.) und Julia (Siran Riak) freunden sich trotz oder gerade wegen widriger Umstände miteinander an. © trigon-film

Schuld ist auch ein sehr zentrales Element in "Goodbye Julia": Schuldgefühle sind es, die Mona dazu bewegen, die verwitwete Julia als ihre Haushaltshilfe bei sich aufzunehmen.

Ihr Ehemann Akram (Nazar Gomaa) hatte kurz zuvor Julias Mann – einen "Wilden aus dem Süden" – aufgrund von Monas Handeln erschossen. Julia plagen wiederum Schuldgefühle nicht mit ihrem Mann und ihrem Sohn nach Europa geflüchtet zu sein, als dieser den Wunsch äußerte.

"Der Film ist natürlich sehr politisch, aber gleichzeitig auch Teil meines persönlichen Werdegangs", erklärte der Regisseur seinen Fokus auf das Menschliche. Die Charaktere im Film seien stark von seinen eigenen Familienmitgliedern inspiriert.

"Ich habe alle Figuren in dem Film bewusst in eine Grauzone gepackt. Du siehst sie schlechte Sachen machen, aber du kannst verstehen, warum sie diese machen." Einer der Gründe, warum es Kordofani eine Freude ist, seinen Film einem internationalen Publikum präsentieren zu dürfen.

"Es fühlt sich gut an, eine andere Seite des Sudans als den Krieg zu zeigen. Klar, ist das jetzt auch kein fröhlicher Stoff, aber immerhin lernen sie so die Menschen mit ihren Geschichten und ihren Familien kennen", sagte Kordofani nach der Premiere im Gespräch mit TAG24. "Und ich habe die Hoffnung, dass die Leute sich dann mehr mit dem Sudan befassen als das, was sie in den Nachrichten lesen."