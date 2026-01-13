Große Ankündigung in Sicht? Sarah Engels heizt Gerüchte an
Köln - Mit einer rätselhaften Instagram-Story bringt Sarah Engels (33) ihre Fans gerade mächtig zum Grübeln.
Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin spricht von der "größten Chance" ihrer bisherigen Karriere. Was genau dahintersteckt, lässt sie offen. Nur so viel: Die Auflösung komme "in ein paar Tagen".
Der Zeitpunkt ist auffällig gewählt, denn schon bald will der SWR bekannt geben, welche Acts beim deutschen ESC-Vorentscheid 2026 antreten.
Schnell macht ein Verdacht die Runde: Plant Sarah Engels den Angriff auf das Eurovision-Ticket? Rückenwind bekommt die Spekulation aus der Branche.
ESC-Expertin Anke Jonschker hält die Sängerin für mehr als geeignet und sagt bei RTL, Sarah Engels könne "singen und tanzen" und wäre "eine fantastische Wahl", die Deutschland stark vertreten würde.
Gleichzeitig warnt sie aber: Der Vorentscheid sei oft die größte Hürde. Das Publikum liebe Überraschungen und nicht selten setze sich am Ende der Außenseiter durch.
So läuft der deutsche ESC-Vorentscheid 2026
Der Weg zum ESC ist klar geregelt: Am 28. Februar steigt im Ersten eine große Live-Show unter dem Titel "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026". Dort stehen Solo-Künstler und Bands gemeinsam auf der Bühne.
Wer es überhaupt so weit schafft, wurde zuvor in einem internen, mehrstufigen Auswahlverfahren bestimmt. Das Ganze inklusive spezieller Songwriting-Camps, in denen mit Songschreibern und Produzenten an möglichen ESC-Titeln gefeilt wurde.
Eine Fachjury aus dem Musikgeschäft, ein internationales Expertengremium und Publikumsjurys entscheiden gemeinsam, welche Acts und Songs überzeugen.
Im Jahr 2025 trat für Deutschland das Duo Abor & Tynna mit dem Song "Baller" an. Die beiden landeten im Finale auf Platz 15.
Welche Namen dieses Jahr am Ende auf der Liste stehen, will der SWR noch im Laufe des Januars verraten. Ob Sarah Engels dabei ist, bleibt bis dahin ihr Geheimnis.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa