Große Ankündigung in Sicht? Sarah Engels heizt Gerüchte an

Köln - Mit einer rätselhaften Instagram -Story bringt Sarah Engels (33) ihre Fans gerade mächtig zum Grübeln.

Sarah Engels (33) wurde 2009 durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt, wo sie es bis ins Finale schaffte. Heute ist sie vor allem als Sängerin, Influencerin und TV-Persönlichkeit aktiv. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin spricht von der "größten Chance" ihrer bisherigen Karriere. Was genau dahintersteckt, lässt sie offen. Nur so viel: Die Auflösung komme "in ein paar Tagen".

Der Zeitpunkt ist auffällig gewählt, denn schon bald will der SWR bekannt geben, welche Acts beim deutschen ESC-Vorentscheid 2026 antreten.

Schnell macht ein Verdacht die Runde: Plant Sarah Engels den Angriff auf das Eurovision-Ticket? Rückenwind bekommt die Spekulation aus der Branche.

ESC-Expertin Anke Jonschker hält die Sängerin für mehr als geeignet und sagt bei RTL, Sarah Engels könne "singen und tanzen" und wäre "eine fantastische Wahl", die Deutschland stark vertreten würde.

Gleichzeitig warnt sie aber: Der Vorentscheid sei oft die größte Hürde. Das Publikum liebe Überraschungen und nicht selten setze sich am Ende der Außenseiter durch.