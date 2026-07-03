Bier, Blues und Bärte: ZZ Top rocken Stadtpark, doch ein Bandmitglied fehlt

Hamburg - Graffiti, Glitzerjacken, schwebende Skateboards und Bässe, die im Brustkorb nachhallen: Was zunächst wie die Ankündigung einer alternativen Techno-Party klingt, war am Donnerstagabend der Auftakt der vier Deutschland-Konzerte einer der größten Rockbands der Welt. Im Rahmen ihrer Europa-Tour "The Big One" begeisterten ZZ Top mit einem ausverkauften Open-Air-Konzert im Hamburger Stadtpark .

Billy Gibbons (76, r.) und Bassist Elwood Francis (65) überzeugten vor allem durch ihre Spielfreude und weniger durch große Bewegungen auf der Bühne. © Fabian Lippke

Wer befürchtet hatte, die Texaner könnten nach mehr als fünf Jahrzehnten Bandgeschichte etwas eingestaubt sein, wurde schnell eines Besseren belehrt - trotz anfänglicher Tonprobleme.

Sänger sowie Gitarrist Billy Gibbons (76) und Bassist Elwood Francis (65) – der seit 2021 als Nachfolger des verstorbenen Dusty Hill die Bass-Position übernimmt – präsentierten sich als routinierte Profis, die ihre Leidenschaft nie verloren haben.

Unaufgeregt, aber beeindruckend präzise absolvierten sie ihre synchronen Choreografien, wechselten mühelos zwischen den Instrumenten und bewiesen, dass Rock'n'Roll nicht hektisch sein muss, um mitzureißen.

Unkommentiert blieb hingegen, dass der Dritte im Bunde nicht Frank Beard (77) war. Statt des langjährigen Schlagzeugers, der mutmaßlich erneut aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, saß wie schon bei der ersten Hälfte der vergangenen "Elevation"-Tour (2025) John Douglas hinter dem Drumkit.

Zwischen den beiden vollbärtigen Bandkollegen fiel er mit seinem fast schon jugendlichen Charme sofort ins Auge – musikalisch fügte er sich jedoch nahtlos in den unverwechselbaren ZZ-Top-Sound ein.

Das Trio spannte den Bogen über die gesamte Karriere der Kultband. Von "Brown Sugar" vom Debütalbum "ZZ Top's First Album" (1971) bis zu "I Gotsta Get Paid" vom bislang letzten Studioalbum "La Futura" (2012) führte die Setlist durch mehr als vier Jahrzehnte Texas-Blues-Rock.

Natürlich durften auch die großen Hits wie "Gimme All Your Lovin'" nicht fehlen, die beim Publikum auf große Begeisterung stießen.