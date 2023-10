Loriot wird 100 und mit Film geehrt: "Hätte er Instagram gehabt, würde ganz Deutschland ihm folgen!"

Anlässlich seines 100. Geburtstags hat Regisseur André Schäfer in seinem neuen Fernsehfilm "Loriot 100" ein Porträt des Humoristen gezeichnet

Von Madita Eggers

Hamburg – Vicco von Bülow (†87) besser bekannt unter seinem Künstlernamen "Loriot" ist bereits seit gut einem Jahrzehnt tot, doch in dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen ist der Ausnahmekünstler noch immer sehr präsent. An Sketche wie "Das Bild hängt schief" oder "Die Nudel" erinnern sich ganze Generationen und nicht wenige zitieren den ein oder anderen Satz auch heute noch gerne im Alltag. Anlässlich seines diesjährigen 100. Geburtstags hat Regisseur André Schäfer (57) in seinem neuen Fernsehfilm "Loriot 100" ein vielschichtiges Porträt des Humoristen gezeichnet. Gezeigt wurde dieses am Sonntag zum ersten Mal auf dem Filmfest Hamburg.

Regisseur André Schäfer (57, l.) zusammen mit Festivalleiter Albert Wiederspiel (62) bei der Premiere des Fernsehfilms "Loriot 100" auf dem Filmfest Hamburg. © Madita Eggers/TAG24 Neben Ausschnitten seiner Sketche, seiner Filme und aus früheren Interviews lebt die Dokumentation vor allem von den Stimmen zahlreicher Weggefährten und Kollegen von Loriot. "Es war uns von Anfang an klar, dass wir nicht witziger als Loriot sein können. Aber wir können aufschließen, was den Witz eigentlich ausmacht!", sagte Autor Hartmut Kasper (64) am Sonntag, der zusammen mit André Schäfer nach Experten für den Film gesucht hat. "Da ich ihn nie persönlich kennenlernen durfte, wollte ich Leute fragen, die mit ihm zusammen gearbeitet haben, die ihn toll finden sowie Kollegen und Kolleginnen", erklärte Schäfer im Gespräch mit TAG24 am Rande des Roten Teppichs. Unterhaltung "Goodbye Julia" feiert Deutschlandpremiere: "Der Sudan ist mehr als nur der Krieg!" "Ich habe mit über 25 illustren Personen wie Helge Schneider und Hape Kerkeling gesprochen, die mir genau das von der Seele erzählt haben, was mir auch bei Loriot einfällt. Für mich war er ein Held und das ist genau das, was wir erzählen wollen. Es ist kein investigativer Film, sondern eine Hommage an diesen großartigen Künstler". Unter den Experten sind auch Loriots langjähriger Freund und Regisseur Stefan Lukschy (75) und "Dicki"-Darstellerin Katja Bogdanski.

André Schäfer: "Loriot hat uns Deutsche so entlarvt, dass ich einfach nur verblüfft bin""

In "Loriot 100" kommen auch Loriots langjähriger Freund und Regisseur Stefan Lukschy (75, 2. v. l.) und "Dicki"-Darstellerin Katja Bogdanski (M.) zu Wort. © Madita Eggers/TAG24 Doch was macht Loriots Witz aus? Genau fassen lässt sich das irgendwie nicht, aber eine Sache wird während der Dokumentation immer erwähnt: Seine Begabung, Gesellschaftsbeobachtungen so präzise einzufangen und satirisch aufzuarbeiten, dass sich der Betrachter selbst in diesen wiederfindet. Und das auch noch nach über 50 Jahren und obwohl Loriot seinen künstlerischen Spiegel zunächst eigentlich der Nachkriegsgesellschaft der 1970er vorgehalten hat. "Ich glaube, dass Loriot zeitlos ist. Das Bild, welches er von uns – den Deutschen – gezeichnet und aufs Korn genommen hat, war früher vielleicht spießiger, aber im Grunde genommen hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert", so Schäfer gegenüber TAG24. Unterhaltung Leichen sorgen zu Halloween für steigenden Adrenalinspiegel im Hamburg Dungeon "Von daher sollte man meiner Meinung nach, immer wieder seine Sketche angucken, um auch selber zu erkennen, wie wir miteinander reden, wie wir als Paare untereinander sind und wie Missverständnisse entstehen. Er hat das so entlarvt, dass ich einfach nur verblüfft bin."

André Schäfer: "Ich hoffe, dass auch das Publikum erkennt, dass es selbst gemeint ist!"

Schäfer selbst ist mit Bülows Werken aufgewachsen und hat sich für seinen Film noch einmal ganz intensiv damit beschäftigt. "Ich hoffe, dass ich in meinem Umgang mit Menschen und meinen Beziehungen besser geworden bin, weil ich es immer wieder als Spiegel vorgehalten bekommen habe, wie bescheuert wir manchmal sind. Und ich hoffe, dass auch das Publikum erkennt, dass es selbst gemeint ist." Am Sonntag hat sich das Publikum vor allem amüsiert. Schon allein bei der Nennung der Sketch-Titel fielen die ersten Lacher, so sehr sind Loriots Werke in unseren Gedächtnissen verankert.

"Unser Ziel ist es, dass die Zuschauer nach dem Film Lust haben, Loriot noch einmal anzuschauen"