Hochzeit geplatzt: Raúl Richter und Vanessa haben sich getrennt

Bruchsal - Ein Schock für die Fans: Nach sieben gemeinsamen Jahren haben sich GZSZ -Star Raúl Richter (38) und seine Freundin Vanessa Schmitt (30) getrennt.

Aus und vorbei: Raúl Richter (38) und seine Freundin Vanessa Schmitt (30) haben sich getrennt. © Bildmontage: Instagram/ raulrichter

Bestätigt wurde das Liebes-Aus am Sonntagabend auf Instagram. In einer schlichten Story mit schwarzem Hintergrund und einem roten, gebrochenen Herz machte Raúl die Trennung öffentlich.

Dazu schrieb er, dass er und Vanessa sich "nach sieben gemeinsamen wunderschönen Jahren getrennt" hätten.

Gleichzeitig bat er um Rücksicht: Es sei aktuell "nicht leicht für uns" und man solle daher von Nachfragen absehen. Die "genauen Gründe bleiben privat", so Raúl weiter.

Kurz darauf meldete sich auch Vanessa selbst zu Wort. In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass die Entscheidung beiden alles andere als leicht gefallen sei.