Nach Hasswelle: Ex-Twitch-Star "Anni the Duck" plante ihren Todestag

Hamburg - Über Jahre gehörte Anissa "Anni the Duck" Baddour zu den bekanntesten Streamerinnen Deutschlands. Millionen Menschen verfolgten ihre Inhalte auf YouTube und Twitch. Dann kam das Frühjahr 2024 und gleich zwei Menschen aus ihrem engsten Umkreis erhoben schwere Vorwürfe gegen sie. In der NDR- Talkshow "deep und deutlich" sprach die 28-Jährige jetzt erstmals ausführlich über die Folgen.

Kurz nach den schweren Vorwürfen 2024 stellte Anissa "Anni the Duck" Baddour (heute 28) ihre Sicht der Dinge dar, doch kaum jemand glaubte ihr. © Screenshot/YouTube/Anni the Duck

Damals hatte die Streamerin Mowky (35) ihrer ehemaligen besten Freundin unter anderem Missbrauch, Tierquälerei und psychischen Terror vorgeworfen.

Kurz darauf meldete sich dann auch noch ihre Ex-Freundin Reved (25) zu Wort und schilderte ihre mutmaßlichen (negativen) Erfahrungen aus der gemeinsamen Beziehung.

Es folgte eine Hasswelle in den sozialen Medien. Zahlreiche YouTuber griffen die Vorwürfe auf, kommentierten sie oder positionierten sich öffentlich gegen Anni.

"Das hat mir in jederlei Hinsicht den Boden unter den Füßen weggezogen", sagte sie im Gespräch mit Moderatorin Aminata Belli (34). "Die Dinge, die gesagt wurden, waren so gewählt, um mir meine gesamte Lebensgrundlage zu nehmen."

Nach eigener Darstellung verlor sie innerhalb kurzer Zeit nicht nur ihr öffentliches Ansehen, sondern auch ihre wirtschaftliche Existenz. Niemand wollte mehr mit ihr zusammenarbeiten.

"Die beiden wussten, dass ich gerade einen Kredit aufgenommen hatte, um mein Haus abzubezahlen. Ohne Einkommen musste ich das sofort wieder verkaufen. Ich bin immer noch unfassbar hoch verschuldet."

Was folgte, beschreibt Baddour als monatelange Phase der Isolation. "Die ersten Wochen waren ganz schlimm. Ich habe permanent Freunde oder Familie da gehabt. Die hatten wirklich Angst um mich, dass ich mir etwas antue."

Und das offenbar nicht ohne Grund: Die Streamerin entwickelte konkrete Suizidgedanken: "Ich war in einer Karaoke-Bar in der Mongolei und habe mir vorgenommen: noch ein Jahr. Ich habe ein Datum festgesetzt, an dem ich geplant habe, mich umzubringen. Der 28. September 2025." Ein Tag vor ihrem Geburtstag.