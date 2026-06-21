Kein Liebes-Comeback! Ryan und Lina ziehen einen Schlussstrich
München/ Köln - Nach dem öffentlichen Trennungschaos zwischen Ryan Wöhrl (24) und Lina Baumann (26) scheint sich die Lage beruhigt zu haben. Zwar sind die beiden kein Paar mehr, doch zumindest der Streit gehört offenbar der Vergangenheit an.
In den vergangenen Wochen hatten Fremdgeh-Gerüchte, emotionale Statements und gegenseitige Vorwürfe für jede Menge Aufregung in den sozialen Netzwerken gesorgt.
Jetzt schlägt Ryan jedoch deutlich ruhigere Töne an. In seiner Instagram-Story verriet der Reality-TV-Star, dass er und seine Ex in den vergangenen Tagen mehrfach miteinander gesprochen hätten.
Dabei sei es vor allem darum gegangen, offene Konflikte aus der Welt zu schaffen und die turbulente Vergangenheit hinter sich zu lassen.
"Wir konnten viele Dinge klären und zwischen uns ist wieder alles in Ordnung. Jetzt können wir beide nach vorne schauen und unseren Blick auf die Zukunft richten. Das war für mich persönlich sehr wichtig", erklärte Ryan seinen Followern.
Nach Ex-Drama: Neuanfang auf beiden Seiten
Für Diskussionen sorgte zuletzt auch, dass Ryan seiner Ex wieder auf Instagram folgt und sogar mit einem Like auf eines ihrer Videos reagierte. Einige Fans sahen darin bereits Hinweise auf ein mögliches Liebes-Comeback. Diesen Spekulationen erteilte er jedoch eine klare Absage.
"Ich folge Lina wieder auf Instagram, weil ich ihren Neuanfang gerne mitverfolgen möchte. Ich wünsche ihr von Herzen nur das Beste und freue mich, wenn sie ihren Weg erfolgreich geht. Mehr steckt nicht dahinter", stellte Ryan klar.
Während zwischen den Ex-Partnern wieder Frieden herrscht, beginnt für Ryan gleichzeitig ein neuer Lebensabschnitt. Erst kürzlich zog er in eine eigene Wohnung und lebt nun erstmals allein. Nach den turbulenten Monaten scheint für ihn damit ein neues Kapitel anzubrechen.
Auch Lina hatte bereits vor rund einer Woche deutlich gemacht, dass sie das Thema endgültig hinter sich lassen möchte. Sie startet ihren Neuanfang in einem noch renovierungsbedürftigen Haus in Rheinland-Pfalz.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/linuschka, Instagram/ryanwoe