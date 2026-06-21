Kein Liebes-Comeback! Ryan und Lina ziehen einen Schlussstrich

München/ Köln - Nach dem öffentlichen Trennungschaos zwischen Ryan Wöhrl (24) und Lina Baumann (26) scheint sich die Lage beruhigt zu haben. Zwar sind die beiden kein Paar mehr, doch zumindest der Streit gehört offenbar der Vergangenheit an.

Nach dem öffentlichen Trennungsdrama haben Lina Baumann (26) und Ryan Wöhrl (24) ihre Streitigkeiten beigelegt. © Bildmontage: Instagram/linuschka, Instagram/ryanwoe

In den vergangenen Wochen hatten Fremdgeh-Gerüchte, emotionale Statements und gegenseitige Vorwürfe für jede Menge Aufregung in den sozialen Netzwerken gesorgt.

Jetzt schlägt Ryan jedoch deutlich ruhigere Töne an. In seiner Instagram-Story verriet der Reality-TV-Star, dass er und seine Ex in den vergangenen Tagen mehrfach miteinander gesprochen hätten.

Dabei sei es vor allem darum gegangen, offene Konflikte aus der Welt zu schaffen und die turbulente Vergangenheit hinter sich zu lassen.

"Wir konnten viele Dinge klären und zwischen uns ist wieder alles in Ordnung. Jetzt können wir beide nach vorne schauen und unseren Blick auf die Zukunft richten. Das war für mich persönlich sehr wichtig", erklärte Ryan seinen Followern.