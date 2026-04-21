Wie wird der Kult-Film zum Musical? TAG24 verlost Tickets für exklusives "Der Teufel trägt Prada"-Event

Hamburg - " Der Teufel trägt Prada - Das Musical " mit der Musik von Elton John (79) feiert im Dezember 2026 seine Deutschlandpremiere in Hamburg . Doch wie wird der Kultfilm aus dem Jahr 2006 auf der Musicalbühne umgesetzt? Erste Einblicke in die geplante Adaption gibt Stage Entertainment am 30. April im Rahmen eines Panel-Talks. Moderiert wird dieser von Model und Moderatorin Rebecca Mir (34). Als besonderes Highlight des Abends wird zudem der Kinofilm "Der Teufel trägt Prada 2" gezeigt. TAG24 verlost 2x2 Tickets für das Event.

Die Weltpremiere des Musicals "Der Teufel trägt Prada" fand im Oktober 2024 im Dominion Theatre in London statt und feiert seitdem große Erfolge. © Matt Crockett

Teil des Panel-Talks sind Simone Linhof (Director Artistic Production), Moritz Scherberich (Executive Producer), Reto Tuchschmid (Costume Coordinator) sowie Britta Heiligenthal (Künstlerische Leitung).

Gemeinsam geben sie Einblicke in verschiedene Aspekte der Musicaladaption - von der Entwicklung über die Gestaltung der Kostümwelt und Mode in der Show bis hin zur Musik von Elton John sowie Choreografie und Laufsteg-Inszenierung.

"Entscheidend ist, dass die darstellenden Künstlerinnen und Künstler eine Atmosphäre schaffen, in der das Publikum jederzeit sofort erkennt, worum es geht - und das Gefühl bekommt, wirklich bei 'Runway', dem Modemagazin, zu sein", erklärte Casting Director Ralf Schaedler (55) bereits Ende März gegenüber TAG24.

Derzeit laufen die ersten Castings für die Musicaladaption in Hamburg.