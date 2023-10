Janine Kunze raubt Fans in hautengem Badeanzug den Atem! Aber nicht jeder feiert Sexy-Schnappschuss

Köln/Ibiza (Spanien) - Mit nur einem Foto hat Schauspielerin und TV-Bekanntheit Janine Kunze (49) die Gunst ihrer Fans auf sich gezogen. Nicht alle in ihrer Community können ihrem gewagten Schnappschuss aber etwas abgewinnen ...

Schon zum Abschluss des Wochenendes versetzte Janine Kunze den Großteil ihrer Community in Schnappatmung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Janine Kunze

Bereits am Sonntag raubte die ehemalige Darstellerin der Kult-Serie "Hausmeister Kraus" ihrer Community regelrecht den Atem.

In einem schwarzen Badeanzug posierte die Dreifach-Mama vor dem heimischen Spiegel und sammelte Lobeshymne auf Lobeshymne. "Wow! Heiße, sexy Frau" oder "Das steht dir gut" las man in der Kommentarspalte des freizügigen Beitrags.

Zwischen all den zahlreichen positiven Nachrichten wurden aber auch immer wieder negative Kommentare sichtbar. Eine Userin merkte zwar an, die 49-Jährige sympathisch zu finden und zu mögen, "aber so ein Foto geht gar nicht".

In ein ähnliches Horn blies auch eine andere Followerin. Sie könne nicht verstehen, warum alle das Foto so toll fänden.

"Es zeigt dich sehr unvorteilhaft. Schade, weil an sich eine wunderschöne Frau", lautete das forsche Urteil.