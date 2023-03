Kathy Kelly und Jay Alexander: "Das war kein Kalkül, das war eine Fügung"

Berlin - Seit März sind Kathy Kelly (60), langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband "The Kelly Family", und Startenor Jay Alexander (51) mit ihrem ersten gemeinsamen Album "Unter einem Himmel (Just One Sky)" auf großer Deutschlandtournee. Alle Auftritte finden in Kirchen statt, was die besondere Atmosphäre der Konzerte verstärkt. TAG24 traf die beiden Stars zum Frühstücksinterview in Berlin.

Jay Alexander: Wir haben ganz unterschiedliche Reaktionen. Wie gesagt, die Leute bekommen unglaublich viel Energie und Kraft von uns und unserem Musiker-Trio. Ich denke, das persönliche Fotoalbum, das jeder in sich trägt, wird an diesem Abend geöffnet. Und wer es zulassen kann, der wird sicherlich in der Seele und im Herzen berührt. Jeder kommt mit seinem persönlichen Alltag in ein Konzert. Und manche weinen dann auch.

Das spüren wir jetzt auch. Die Leute sind bei unseren Konzerten total aus dem Häuschen. Sie finden sich in dem, was wir machen, wieder. Das bekommen wir auch nach den Auftritten immer wieder gesagt, wenn wir Autogramme geben: Wie viel Kraft und Energie in den zwei Stunden Programm freigesetzt werden.

Kathy Kelly: Die Premiere in Wolfenbüttel war unglaublich. Aber beim Konzert in Berlin haben wir noch mal eine enorme Steigerung festgestellt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das schon nach dem zweiten Auftritt passiert.

Die charismatischen Stimmen von Kathy Kelly und Jay Alexander begeistern junge Leute und ältere Menschen gleichermaßen. Das Publikum ist bunt gemischt. © Simone Haidt

TAG24: Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben?

Jay Alexander: In meinem Leben hat der Glaube einen ganz festen Platz. Für mich ist das so wichtig wie essen und trinken. Ich bin in einer Familie groß geworden, in der der Glaube immer präsent war. So ist es auch heute bei mir, aber alles in einem gesunden Maß.

Ich denke, in unserem Beruf ist es wichtig, einen Anker zu haben, um diesem Haifischbecken standzuhalten. (Kathy Kelly beginnt zu lachen) Kathy lacht, weil sie genau weiß, wovon ich spreche. Es gibt Menschen, die suchen diesen Anker in der Natur oder in der Literatur. Bei mir ist es der Glaube.

TAG24: Wie haben Sie beide als Künstler zueinander gefunden?

Kathy Kelly: Vor mehr als 20 Jahren habe ich mich mit der Frau von einem Opernkollegen getroffen. Sie war großer Fan von Jay und hat mir eine CD von ihm mitgebracht. Ich habe damals schon solo Konzerte in Kirchen gegeben und 2001 angefangen, auch Oper zu studieren.

Die Idee, gemeinsam etwas mit ihm zu machen, hatte ich bereits 2003. Ab da hat sich dieser Gedanke bei mir eingepflanzt: Du musst mit ihm singen. Allerdings wollte ich vorher meine Stimme weiter ausbilden.

Ich habe weiterhin meine Konzerte gegeben und Jay auch ein paar Mal backstage gesehen. Ich wusste einfach: Irgendwann passiert es. Bis es 2015 die Möglichkeit gab, gemeinsam eine Andacht zu machen. Doch dann kam mein riesen Comeback dazwischen, das viel Zeit eingenommen hat. Und Jay hatte auch noch eigene Projekte ...

Jay Alexander: Und dann kam dieses schreckliche Virus ...

Kathy Kelly: Während Corona hatten wir plötzlich beide Zeit. Was gut für uns war, weil wir uns ganz langsam kennengelernt haben.

Jay Alexander: Und miteinander gewachsen sind.

Kathy Kelly: Genau. Sowohl persönlich als auch musikalisch. Auf den Konzerten sieht man, dass es wie aus einem Guss ist und läuft.

Jay Alexander: Der eine kann sich auf den anderen verlassen. Selbst bei der Konzertpremiere war es so. Als ob es nie anders gewesen wäre. Das ist eigentlich verblüffend.