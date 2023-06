Kehrt Johnny Depp als Jack Sparrow zurück? Disney mit verdächtiger Aussage!

Los Angeles - Seit Jahren steht die Frage im Raum: Wird Johnny Depp (59) noch einmal als berühmt-berüchtigter "Jack Sparrow" auf der Kinoleinwand zu sehen sein? Der Präsident der Disney Studios Motion Picture Production hat sich nun in einem Interview mit der New York Times ganz verdächtig geäußert!

Wird Johnny Depp (59) doch wieder als "Jack Sparrow" zu sehen sein? © Bildmontage: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa, Dave Hunt/AAP/dpa

Auf die Frage, ob es für Johnny Depp im sechsten Teil von "Fluch der Karibik" ein Comeback geben wird, verriet Sean Bailey (53) nur so viel: Er wolle sich "zu diesem Zeitpunkt nicht festlegen".

Zwar bedeutet diese Aussage alles und nichts, doch eines ist deutlich herauszuhören: Es ist zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen, dass Depp als Captain Jack Sparrow erneut zurückkehrt.

Sicherer hingegen ist, dass die "Fluch der Karibik"-Reihe weitergehen wird. Die Filme würden eine hohe Priorität bei Disney genießen, so Bailey: "Wir glauben, dass wir eine wirklich gute, spannende Geschichte haben, die die früheren Filme ehrt, aber auch etwas Neues zu sagen hat."

Der fünfte Teil von "Pirates of the Caribbean" kam zuletzt 2017 in die Kinos. 2018 gab Bailey bekannt, dem Franchise komplett neue Energie einhauchen zu wollen.