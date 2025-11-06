Auf Barbie folgt Miss Piggy: Schweine-Puppe kriegt eigenen Film - mit diesen Hollywood-Superstars
Los Angeles (USA) - Schweinerei in Hollywood! "Miss Piggy" - neben Frosch Kermit die wohl bekannteste Figur aus der legendären Muppet-Show - soll ihren eigenen Film bekommen. Dabei steht ihr allem Anschein nach hochprominente Unterstützung bei, so sind unter anderem zwei Oscar-Gewinnerinnen an der Produktion beteiligt.
Seit mehr als 50 Jahren verzaubert das charakterstarke Handpuppen-Schwein mittlerweile Klein und Groß auf der halben Welt - Zeit für einen eigenen Kinofilm, scheinen sich zumindest Jennifer Lawrence (35) und Emma Stone (37) gedacht zu haben.
Die beiden Schauspielerinnen produzieren den Film, während Tony-Gewinner Cole Escola (38) das Drehbuch schreiben wird, wie Lawrence selbst im "Las Culturistas"-Podcast verriet - und hinzufügte: "Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mitteilen darf."
Doch die Hollywood-Stars werden wohl nicht nur in der Produzentinnen-Rolle bleiben! Lawrence deutete an, dass Stone und sie wohl beide in dem Film mitspielen werden. Es sei "beschissen", dass sie noch nie zusammen vor der Kamera gestanden hätten, führte der "Tribute von Panem"-Star aus.
Auch mit Esocla habe sie schon einmal zusammenarbeiten wollen - nämlich an dessen mittlerweile preisgekröntem Broadway-Stück "Oh, Mary!".
Disney steckt hinter "Miss Piggy"-Projekt
Letztendlich sei ihr die intensive Arbeit am Theater dann aber doch nicht so einladend vorgekommen. "Ich glaube nicht, dass ich gut im [Theater] wäre … es kommt ja nur auf den Körper und die Stimme an."
Doch nun scheinen die drei ausgerechnet im Muppet-Universum doch noch zueinander zu finden. Hinter der Produktion steckt unterdessen Disney, die laut Branchenquellen die Rechte an Miss Piggy und Co. besitzen sollen.
Über die Handlung des Films ist indes noch nichts bekannt. Wie auch in der Muppet-Serie und den bisherigen -Filmen dürfte Miss Piggy wieder als Handpuppe - und nicht etwa animiert - in Erscheinung treten. Der Film wird frühstens 2027 in den Kinos erscheinen.
