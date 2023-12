Endlich "Ocean's 14"?! Clooney: "Wir haben ein richtig gutes Drehbuch"

"Ocean’s 11" feierte 2001 seine Premiere. © obs/RTL II

"Ocean's 11", ein Remake der Gaunerkomödie "Frankie und seine Spießgesellen" (1960), "Ocean’s 12" und "Ocean’s 13" begeisterten zwischen 2001 und 2007 Kinofans auf der ganzen Welt.

Auch heute sehnen sich immer noch viele Zuschauer nach einem weiteren Film mit dem unfassbar stark besetzten Originalcast. Das Warten könnte bald tatsächlich sein Ende gefunden haben!

Quasi nebenbei ließ Clooney im Gespräch mit Uproxx die Bombe platzen: "Wir haben jetzt ein wirklich gutes Drehbuch für ein weiteren 'Ocean's'", verriet der Hollywood-Superstar.

"Vielleicht machen wir am Ende noch einen. Es ist tatsächlich ein großartiges Drehbuch", schwärmte der 62-Jährige und verriet, dass der Film wohl nicht, wie in der Vergangenheit vermutet, "Ocean's 14" heißen soll. "So will ich ihn nicht nennen", sagte Clooney.