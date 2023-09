Hollywoodstar George Clooney hat Ratschlag für ein erfolgreiches Leben

Hollywoodstar George Clooney (62) war am Mittwoch (20. September) beim Internetkongress Digital X in Köln zu Gast. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Nämlich auf die Menschen zu achten, die weniger Macht haben als du, und Menschen mit mehr Macht herauszufordern", sagte er am Mittwoch beim Internetkongress Digital X in Köln.

"Und wenn du nur das in deinem Leben tust und das alles ist, was du erreichst - dann hattest du ein erfolgreiches Leben." Daran glaube er von ganzem Herzen.

Er habe Glück, eine Position bekommen zu haben, in der er Leute um sich versammeln und Kämpfe mit "bösen Jungs" anzetteln könne, sagte er.

Die gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Anwältin Amal Clooney (45), gegründete Clooney Foundation for Justice setzt sich gegen Menschenrechtsverletzungen ein.

Clooney sprach bei dem Kongress auch zum Thema Klimawandel. "Es ist direkt vor unserer Nase", sagte er. "Wir sehen die Überschwemmungen in Libyen und die schrecklichen Hurricanes in Florida. Wir sehen, wie all diese Dinge sehr schnell eskalieren."