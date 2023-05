Fans sind sich sicher! Wird dieser Star der neue James Bond?

London - Wer tritt die Nachfolge von "James Bond" -Darsteller Daniel Craig (55) an? Als mögliche neue 007-Anwärter wurden zuletzt unter anderem James Norton (37), Aaron Taylor-Johnson (32), Regé-Jean Page (35) oder Lucien Laviscount (30) heiß diskutiert . Jetzt mischt sich ein weiterer Name unter die potenziellen neuen Geheimagenten: Richard Madden (36)!

In dem kurzen Clip ist Madden zusammen mit seinem "Citadel"-Co-Star Stanley Tucci (62) in einem Restaurant zu sehen. Auf dem Tisch vor den beiden Männern: zwei Martini mit Zitrone - das Lieblingsgetränk von 007!

Montage: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Leon Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wenn es nach den Fans geht, die die Kommentarspalte unter dem Beitrag in Windeseile fluteten, ist die Sache klar!

"Jaaa, er ist so heiß! Da fange ich sogar wieder an, James Bond zu schauen!", "100 Prozent Bond" oder "Wenn das Richard Madden ist, der einen Martini trinkt, der geschüttelt und nicht gerührt wurde, dann bin ich ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung", feierten viele Follower den Clip und schienen sich über die Botschaft hinter dem Video einig zu sein.

Bereits bekannt wurde, dass ein Schauspieler in den Enddreißigern den neuen 007 verkörpern soll. Richard Madden ist 36, Brite und schlüpft auch in der neuen Amazon-Serie "Citadel" schon in die Geheimagenten-Rolle. Ins Profil passen würde er also ...

Ob er 2025 tatsächlich als neuer James Bond auf der Kino-Leinwand zu sehen sein wird, bleibt dennoch reine Spekulation!