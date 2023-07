Jigsaw will wieder ein Spiel spielen! "Saw X" bringt Horror-Legende zurück

Jigsaw will wieder ein Spiel spielen! © Lionsgate/Alexandro Bolanos Escamilla

Nur rund zwei Jahre nach dem enttäuschenden "Saw: Spiral"-Film, wird schon bald der zehnte Teil der "Saw"-Reihe veröffentlicht. Und in diesem geht es zurück an den Ursprung des Horrorfilm-Universums.

Tobin Bell (80) als Jigsaw bzw. John Kramer - das hat Kultstatus. Zumindest bei allen Splatter-Fans. Von 2004 bis 2006 mimte er den berüchtigten Foltermeister, im dritten Teil starb seine Figur schließlich.

In den darauf folgenden Filmen kehrte er höchstens für Rückblenden oder Videoaufnahmen wieder zurück. Doch damit ist nun Schluss! In "Saw X" steht Jigsaw wieder im Zentrum der Handlung.

Bei dem Film handelt es sich um ein Sequel zum allerersten Teil der Reihe. "Saw X" ist zeitlich zwischen "Saw" und "Saw 2" angesiedelt - deswegen lebt John Kramer plötzlich auch wieder.