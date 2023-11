Lamborghini aus "The Wolf of Wall Street" wird verkauft: So viel soll der Kultwagen kosten

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Der kultige Lamborghini, den Leonardo DiCaprio (48) im 2013 erschienenen Film "The Wolf of Wall Street" fuhr, steht zum Verkauf.

Im Film fährt Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio, 48) den Kultwagen unter Drogeneinfluss zu Schrott. © PR/Paramount Pictures/Metropolitan FilmExport

Wer noch ein wenig Kleingeld zur Verfügung hat, sollte sich dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen.

Der einzigartige Lamborghini Countach aus dem Jahr 1989, der in der turbulenten Filmbiografie "The Wolf of Wall Street" zu sehen war, wird für einen Schätzwert von 1,5 bis 2 Millionen Dollar verkauft.

Wie TMZ berichtet, wird der Kultwagen im Rahmen der Veranstaltung "On the Grid: The Abu Dhabi Auction" im November in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate zum ersten Mal gezeigt, seit er auf der Leinwand zu sehen war.

Im Dezember soll der zweitürige Mittelmotor-Sportwagen dann vom Auktionshaus RM Sotheby's versteigert werden. Es handelt sich jedoch nicht um die ramponierte Variante, sondern um den Ersatzwagen, der im Film nur für wenige Sekunden zu sehen war.

In dem Martin-Scorsese-Film verursacht DiCaprio als Börsenmakler Jordan Belfort zahlreiche Schäden an parkenden Autos, da er den Lamborghini unter Einfluss von Drogen fährt.