Fox und Stallone als schlechteste Schauspieler "geehrt"! Horror-Streifen ist schlechtester Film des Jahres

Los Angeles - Am Wochenende vor der Oscar-Verleihung wird in Los Angeles wieder scharf geschossen: Die Goldene Himbeere (englisch "Golden Raspberry Award", kurz "Razzie") - der Preis für die schlechtesten Schauspieler und Filme des Jahres - wurde verliehen! "Freuen" durfte sich ein viraler Trash-Horror-Streifen und zwei Hollywood-Superstars.

"Winnie the Pooh: Blood and Honey" war der "Gewinner" des Tages. © Jagged Edge Productions

Zum großen Gewinner, und somit Verlierer, wurde am heutigen Samstag der bereits jetzt kultige Slasher-Film "Winnie the Pooh: Blood and Honey".

Die weltberühmte Kinderbuchfigur Pu der Bär (englisch" Winnie-the-Pooh") wird in der in nur zehn Tagen gedrehten Realverfilmung zum wahnsinnigen Serien-Killer.

Der Trash-Film generierte in den vergangenen eineinhalb Jahren einigen Hype im Internet, der ihm auch die Beachtung für die Razzies einbrachte. "Winnie the Pooh: Blood and Honey" wurde in fünf Kategorien nominiert - und gewann auch fünfmal!

Der Film räumte unter anderem die Goldenen Himbeeren für den "Schlechtesten Film", den "Schlechtesten Regisseur" und das "Schlechteste Drehbuch" ab.