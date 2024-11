Passend zur drohenden Präsidentschaft von Trump: "Der große Diktator" läuft im Kino

Dresden/Chemnitz/Leipzig - Am Dienstag wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Eine zweite Amtszeit für Donald Trump (78) scheint zu drohen. Passend dazu bringt der Filmverleih StudioCanal Deutschland, der monatlich restaurierte Filmklassiker für je einen Tag im Kino zeigt, Charlie Chaplins Meisterwerk "Der große Diktator" (1940) auf die Leinwand. Kaum ein anderer Film hat größenwahnsinnige Potentaten treffsicherer entlarvt.

Die selbst finanzierten Dreharbeiten begannen im September 1939, kurz nach Hitlers Überfall auf Polen , also dem Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Als Chaplin seine Satire in Angriff nahm, war er der wohl größte Kinokomiker der Welt. Filme wie "The Kid" (1921), "Goldrausch" (1925), "Lichter der Großstadt" (1931) und "Moderne Zeiten" (1936) sind noch heute Klassiker.

Man sieht ihn träumerisch mit einem Weltkugel-Luftballon tanzen, sich mit dem Konkurrenten Benzino Napoloni (gemeint war Mussolini) auf Friseurstühlen einen absurden Hochschraub-Wettbewerb liefern (man könnte es Schwanzvergleich nennen) und eine Wutrede in Mikrofone brüllen, die sich ängstlich wegducken.

Daneben sein kriegslüsterner Doppelgänger, der Diktator Anton Hynkel (ebenfalls Chaplin), der das Nachbarland Osterlitsch überfallen will.

Als er zurückkehrt und seinen Salon neu betreibt, weiß er gar nicht, dass Tomanien mittlerweile eine Diktatur geworden ist. Er verliebt sich in Hannah (Paulette Goddard), wird im Ghetto von Sturmtruppen terrorisiert und in ein Konzentrationslager eingewiesen (das er überlebt).

Erzählt werden zwei Handlungsstränge: Ein kleiner jüdischer Friseur (Chaplin in seiner Tramp-Figur) wird in der Endphase des Ersten Weltkriegs schwer verletzt, verliert sein Gedächtnis, kommt für Jahre ins Krankenhaus.

Für diese Hitler-Parodie hat Chaplin eine Kunstsprache erfunden, aus der man Worte wie "Wiener Schnitzel" und "Sauerkraut", aber auch "Blitzen!" und immer wieder "Schtonk!" (was der gleichnamigen Helmut-Dietl-Komödie aus dem Jahr 1992 ihren Titel gab) heraushören kann.

Die einmalige Event-Wiederaufführung von Chaplins Meisterwerk findet sachsenweit statt. In diesen Städten ist "Der große Diktator" am Dienstag (5. November) zu sehen: Dresden (UCI, Rundkino, PKO, Schauburg), Chemnitz (CineStar, Metropol) und Leipzig (CineStar, Cineplex, Regina-Palast), sowie in Freiberg (Kinopolis), Görlitz (Filmpalast), Bautzen (Filmpalast) und Mittweida (Filmbühne).