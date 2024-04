"Barbie"-Star Ryan Gosling denkt oft über Lebensende nach: "Es ist extrem, aber es ist hilfreich"

Los Angeles (USA) - Hollywood-Schauspieler Ryan Gosling (43) sieht in seinem Leben mehrere Probleme. Nun verrät er, was ihm hilft, seine Prioritäten zu erkennen.

In Berlin ließ sich Ryan Gosling (43) kürzlich bei der Europapremiere des Films "The Fall Guy" blicken. © Christoph Soeder/dpa

"Ich denke oft darüber nach, was mir auf dem Sterbebett wichtig sein wird, was ich getan und was ich nicht getan habe", sagte der 43-jährige Kanadier im Interview mit dem Magazin "Men's Health".

Die Vorstellung über sein Lebensende würde ihm dabei helfen, die Dinge ins rechte Licht zu rücken, so der Schauspieler. "Es ist extrem, aber es ist hilfreich."

Bei allen Problemen in seinem Leben nehme er stets diese Perspektive ein und erkenne dann immer seine wichtigste Priorität - und die liege auf seiner Familie.

Im September 2011 hatte Gosling eine Beziehung mit Schauspielerin Eva Mendes (50) begonnen. Inzwischen sind daraus zwei Töchter hervorgegangen.



"Ich glaube nicht, dass ich beruflich irgendetwas bereuen werde, aber ich denke, wenn es um Eva und die Mädchen geht, stehen sie an erster Stelle", so der 43-Jährige.