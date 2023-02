Unfassbare Summe: So viel verdiente Regisseur James Cameron durch "Avatar: The Way of Water"

"Avatar: The Way of Water" ist der dritterfolgreichste Film der Kinogeschichte! Das bedeutete auch einen Geldsegen für Regisseur James Cameron (68).

Von Niklas Perband

Los Angeles - "Avatar: The Way of Water" ist der dritterfolgreichste Film der Kinogeschichte! Regisseur James Cameron (68) ist der nächste Mega-Blockbuster gelungen. Der Kanadier ging mit dem extrem teuren und lange dauernden Projekt ein Risiko ein - der Erfolg ist nun nicht nur Balsam für die Künstler-Seele, sondern auch für den Geldbeutel!

James Cameron (68) ist der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten. © dpa/Ahn Young-Joon Wäre das "Avatar"-Sequel gescheitert, wären 13 Jahre Arbeit quasi umsonst gewesen! Auch die bereits geplanten und zum Teil sogar gedrehten Fortsetzungen wären in der Tonne gelandet. Doch "Avatar: The Way of Water" wurde zum (finanziell) erfolgreichsten Film des vergangenen Jahres und machte Cameron ("Titanic", "Terminator 2") um Dutzende Millionen reicher. Laut Informationen des Business-Magazins Forbes soll der 68-Jährige unglaubliche 95 Millionen US-Dollar (rund 88,5 Millionen Euro) für seine Arbeit an dem Sci-Fi-Fantasy-Hit bekommen haben. Kino & Film News Erotik-Thriller "Basic Instinct" wieder im Kino: Der Skandalfilm, der zum Klassiker wurde Doch nicht nur das: Als Autor, Ideengeber und Produzent von "Avatar: The Way of Water" soll Cameron außerdem eine Gewinnbeteiligung im Vertrag stehen haben, die ihm "Boni für das Überschreiten bestimmter Box-Office-Schwellen" garantiert. Bei einem Einspielergebnis von (bislang) mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar dürfte dem Regisseur also noch die ein oder andere zusätzliche Million aufs Konto fliegen.

"Avatar: The Way of Water"-Regisseur James Cameron auf Instagram

"Avatar: The Way of Water" überholt "Titanic"