Ostdeutsche Oscars: Nicht nur Sandra Hüller, auch ein Schauspieler aus Dresden ist dabei!

Von Dresden nach Los Angeles: Christian Friedel (44) begeistert überall. © dpa/Invision/Chris Pizzello

Christian Friedel (44) kam 2009 ans Dresdner Staatsschauspiel, ist aber auch außerhalb der sächsischen Landeshauptstadt wahrlich kein Unbekannter. Der gebürtige Magdeburger feierte als Film-, Theater- und TV-Darsteller sowie als Sänger Erfolge, bekam erst vor wenigen Tagen den Kunstpreis der Stadt Dresden verliehen.

Doch sein womöglich größter Erfolg gelang ihm nun durch seine Darbietung in dem britischen Historiendrama "The Zone of Interest". Der Film, in dem der Wahl-Dresdner die Hauptrolle spielt, wurde in dieser Woche für insgesamt fünf Oscars nominiert!

"Christian Friedel [...] ist ein herausragender Schauspieler mit vielen Talenten. Das Staatsschauspiel Dresden wünscht ihm und allen Beteiligten der Produktion den größtmöglichen Erfolg für diesen herausragenden Film", freut sich auch das Staatsschauspiel in den sozialen Medien.

Ein Theaterstar aus Dresden auf dem wichtigsten roten Teppich der gesamten Filmbranche - was für eine Erfolgsgeschichte. Besonders erfreulich: Der 44-Jährige wird am 10. März, bei der Verleihung der Academy-Awards, nicht als einziger Ostdeutscher in Hollywood erwartet!

Schließlich wird auch die in Thüringen geborene Leipzigerin Sandra Hüller vor Ort sein. Für ihre Leistung in "Anatomie eines Falls" ist sie gar als beste Hauptdarstellerin nominiert, spielt darüber hinaus aber auch in "The Zone of Interest" an der Seite von Friedel mit.