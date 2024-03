Hüller und Co. in Hollywood: Geht deutscher Oscar-Regen heute Nacht weiter?

Doch die Konkurrenz ist immens! Alles deutet auf einen Gewinn von Lily Gladstone (37) hin, die sich den Award für ihre stoische Darbietung im Western-Drama "Killers of the Flower Moon" ebenfalls sehr verdient hätte. Auch Emma Stone (35, "Poor Things") werden berechtigterweise gute Chancen ausgerechnet.

Hüller zeigt wie schon 2016 in "Toni Erdmann" ihr ganzes, facettenreiches Können. Sie mimt die Genervte und Trauernde, die Verletzte und Hinterhältige, die gute und schlechte Mutter - alles in nur einer Rolle.

In dem französischen Drama "Anatomie eines Falls" überzeugt Hüller in jeder Szene. Die Leipzigerin spielt darin eine erfolgreiche Schriftstellerin, die unter Verdacht steht, ihren Mann umgebracht zu haben. Bis zum Schluss wird der doppeldeutige "Fall" - ihr Mann "stürzte" aus dem Fenster - nicht aufgelöst.

Insgesamt wurde "Anatomie eines Falls" fünfmal nominiert, auch als "Bester Film". In der wichtigsten Kategorie tritt er unter anderem gegen "The Zone of Interest" an, der ebenfalls fünfmal nominiert ist. Auch in dem verstörenden Historiendrama spielt Sandra Hüller die weibliche Hauptrolle.

"Das ist schon viel. Das ist schon anders als beim letzten Mal", sagte sie beim Empfang von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, in Los Angeles, in Erinnerung an ihre ersten Oscars. 2017 war sie wegen "Toni Erdmann" zu der Preisverleihung gereist.

Der Dresdner Schauspieler Christian Friedel (44) mimt in "The Zone of Interest" ihren Mann Rudolf Höß, den Lagerkommandant des KZs in Auschwitz. Das von den beiden Wahl-Sachsen gespielte Ehepaar geht unter die Haut. Direkt neben den Mauern des Konzentrationslagers leben sie ihren fröhlichen Nazi-Familienalltag, allem Anschein nach ungestört von den Schreien, den Schüssen und dem Lärm der Tötungsmaschinen jenseits der Mauer.

Auch wenn der Film keine deutsche Produktion ist, fühlt es sich mit den beiden deutschen Hauptdarsteller fast so an. Besonders hohe Chancen auf einen Academy-Award dürfte "The Zone of Interest" in den Kategorien "Bester Ton" und "Bester internationaler Film" haben.