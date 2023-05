Laura Papendick stellt sich Fan-Fragen: Versteckt Moderatorin Babybauch im TV?

Köln/Kiel - Nach dem Umzug ist vor der Geburt! So könnte es Moderatorin Laura Papendick (34) handhaben, die in den kommenden Monaten ihr erstes Kind auf die Welt bringen wird. Nun hat sich die bildhübsche Sportjournalistin jedoch zahlreichen Fragen ihrer Fans rund um die Schwangerschaft gewidmet.

Forscher ging es anschließend ein weiterer User oder eine Userin an, die der 34-Jährigen durch die Blume unterstellte, während TV-Übertragungen ihren kugelrunden Bauch verstecken zu wollen.

Auf Instagram hat die Sportjournalistin - die ihr Handwerk bei Europa-League-Halbfinalist Bayer 04 Leverkusen lernte - nun einige Fragen rund um ihren Babybauch beantwortet. Aber auch ihr Umzug in den Norden wurde kurzzeitig thematisiert.

Während die 34-Jährige ihre Wurzeln rund um Köln hat, hielt es ihren Gatten, der 2018 das Herz von Bachelorette Nadine Klein (37) erobern konnte, lange Zeit in München. Schon bald will das Duo mit dem ersten gemeinsamen Kind am Strand spazieren und reichlich Seeluft schnuppern.

Gemeinsam mit Freund Alex Hindersmann nennt die Moderatorin fortan die Nähe von Kiel ihre Heimat. © Montage: Screenshot/Instagram/Laura Papendick

"Das tue ich nicht. Es war die letzten Male nur leider immer so kalt in den Stadien, dass man an einem Mantel oder einer dicken Jacke nicht vorbeikam", rechtfertigte sich die Moderatorin. Positivere Worte fand ein weiterer Fan, der die Gelegenheit des heiteren Frage-Antwort-Spiels beim Schopfe packte und ein saftiges Kompliment aussprach.

"Du bist eine tolle Frau und die Schwangerschaft steht dir super", titelte er. Bleibt die Frage im Raum, welcher Frau eine Schwangerschaft nicht gut stünde?! Voller Vorfreude und Dankbarkeit haute Laura anschließend in die Tasten und antwortete: "Danke! Darüber freue ich mich ins besondere, weil es von einer Frau kommt! Ich habe bisher eine wirklich tolle Schwangerschaft."

Auch nach einigen Monaten Baby-Strapazen nehme sie mit Freund Alex nichts für selbstverständlich.

Passend zum Vatertag ergriff auch Laura selbst die Möglichkeit, ihrem Auserwählten und baldigen Papa liebevolle Worte mit auf den Weg zu geben. "Ich wünsche allen Papas einen schönen Tag. Ich freue mich schon so auf den Moment, in dem Alex auch Papa wird. Er wird der Beste sein."

Ehe es allerdings so weit ist, steht die 34-Jährige am heutigen Donnerstagabend für RTL vor der Kamera. Dann kämpft die Werkself aus Leverkusen gegen AS Rom (Hinspiel 0:1) um den Einzug ins Europa-League-Finale! "Es wird schwer, aber die Chance ist auf jeden Fall da!"