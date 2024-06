Liebes-Hammer auf Mallorca! Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben sich verlobt

Mallorca - Was lange währt, wird endlich gut! So lassen sich die neuesten Liebes-News von Auswanderin Peggy Jerofke (47) und ihrem Steff Jerkel (54) zusammenfassen. Jetzt gehen die beiden den nächsten Schritt.

Vor den Augen unzähliger Fans und des VOX-Kamerateams stellte Steff Jerkel seiner Peggy die alles entscheidende Frage. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Viele Anhänger des Auswanderer-Pärchens dürften an dieser Stelle vermuten, dass einer der beiden möglicherweise eine neue Liebe gefunden haben könnte, doch Fehlanzeige.

Wie Peggy nun nämlich feierlich via Instagram verkündet, haben sich die beiden verlobt!

Damit setzen die TV-Stars ("Goodbye Deutschland! Die Auswanderer") ihrem schier endlosen On-Off-Status offenbar ein für alle Mal ein Ende und machen endlich Nägel mit Köpfen.



Vor vollem Haus in "Sharkys Sportsbar" ging Steff plötzlich samt Ringschatulle zu Boden, kniete sich vor seine Auserwählte und fragte sie, ob sie ihn heiraten möchte. Das ging aus einem Clip hervor, den Peggy am Montag in ihrer Instagram-Story geteilt hatte.

Unter dem tosenden Applaus unzähliger Gäste brach die Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin in Tränen aus, sagte "Ja" und fiel ihrem Steff um die Arme.

Und das nach quälenden und schier endlosen Monaten der Ungewissheit!