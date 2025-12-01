Magie im Großraumbüro: Harry-Potter-Star feiert Stromberg-Comeback

Hamburg - Damit hätte wohl niemand gerechnet: Harry-Potter-Darsteller Laurens Walter (48), der sich eigentlich längst von der Welt der "Capitol Versicherung AG" verabschiedet hatte und inzwischen Großraumbüro gegen Zauberstab getauscht hat, kehrt nach 13 Jahren als der pflichtbewusste Büroangestellte Lars Lehnhoff (von Chef Stromberg liebevoll-boshaft "Lehmbach" genannt) zurück. Der neue Stromberg-Kinofilm feiert am Montag seine Weltpremiere in Berlin und läuft ab dem 4. Dezember bundesweit in den Kinos.

Laurens Walter (48) spielt seit Oktober 2024 Harry Potter in "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg. © ATG Entertainment

Seit Oktober 2024 steht Walter eigentlich im Theater am Großmarkt in Hamburg Abend für Abend als Harry Potter in "Harry Potter und das verwunschene Kind" auf der Bühne.

Wie war es für ihn, die magische Welt wieder gegen die Flure der Abteilung Schadensregulierung zu tauschen? "Es war schon eine kleine Umgewöhnung – es sind ja doch zwei sehr unterschiedliche Welten", so der 48-Jährige im Interview mit TAG24.

"Aber da mir beide Welten sehr vertraut sind, bin ich wieder gut im 'Großraumbüro' angekommen, auch wenn ich die Theaterbühne und meinen Zauberstab vermisst habe".

Der Kontrast zwischen beiden Welten könnte tatsächlich kaum größer sein: Während im Theater monatelang geprobt wird und die Geschichte Abend für Abend komplett durchgespielt wird, herrsche am Filmset mit kurzen Proben, dafür aber 20 Takes pro Szene das totale Gegenteil.

"Beim Film arbeiten wir quasi ständig mit dem Zeitumkehrer", scherzte Walter, der in der "staubtrockenen Welt von Stromberg" zunächst wenig Magie finden konnte, aber: "Die Menschen zum Lachen zu bringen hat doch auch etwas Magisches, oder?"