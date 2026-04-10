"Mama is back": Maxine Kazis sorgt für frischen Wind bei "Praxis mit Meerblick"
Hamburg - Ab Freitag läuft die neue Staffel von "Praxis mit Meerblick" in der ARD. Neu dabei ist Maxine Kazis (36, "Der Bergdoktor"). Sie spielt Sophie Trafeur, die neue Freundin und Verlobte von Kai Kaminski (gespielt von Lukas Zumbrock, 30). Im TAG24-Interview sprach die gebürtige Schweizerin über ihren Start am Set, ihre Rolle und das Inselleben auf Rügen.
Gedreht wurde die fünfte Staffel im Spätsommer des vergangenen Jahres. Für Maxine Kazis markiert sie zugleich die Rückkehr ins Berufsleben nach ihrer Schwangerschaft.
"Das war ziemlich aufregend. Ich war unsicher, ob ich noch genug eingespielt war, um loszulegen - nach so einem Einschnitt und meinem neuen Leben als Mutter." Doch die Zweifel verflogen schnell: "Die Anspannung fiel nach dem ersten Take komplett ab. Die Spielfreude war sofort da und ich dachte: Jetzt kann es wieder losgehen. Mama is back!"
Am Set habe sie sich sofort wie zu Hause gefühlt: "Ich wurde direkt als neues Ensemblemitglied aufgenommen. Es hatte einen sehr familiären Vibe, was ich extrem geschätzt habe."
Laut Kazis ist genau diese gute Stimmung ein Erfolgsgeheimnis der Serie: "Dass alle Lust und Freude an der Arbeit haben und gemeinsam immer das Beste herausholen wollen."
Auch die Dreharbeiten auf Rügen hinterließen Eindruck bei der Schauspielerin. "Ich kannte die Insel - bis auf einen Kurztrip nach Binz - noch nicht und war dann ziemlich verzaubert von der Natur." Die Off-Days zwischen den Drehtagen habe sie mit ihrer Familie "intensiv" genutzt: "Für mein Kind und den Hund war es auch das Paradies!"
"Praxis mit Meerblick": Wird Sophie dauerhaft Kais Herz erobern?
Ihre Figur Sophie beschreibt Kazis als Powerfrau: "Ich mag an ihr, dass sie so positiv und lebensfroh ist. Sie ist offen, direkt - und sie weiß ziemlich genau, was sie will."
Gleichzeitig wird sie als Verlobte von Kai, der in der neuen Staffel mit Überarbeitung und Stress kämpft, mit mehreren ernsten Themen konfrontiert.
Maxine Kazis selbst weiß, wie wichtig der Ausgleich ist: "Eine gute Work-Life-Balance ist mir sehr wichtig. Gesundheit und Familie gehen immer vor - das habe ich vor einigen Jahren gelernt. Unsere Zeit ist zu kostbar, um sich komplett aufzureiben."
Ob Sophie dauerhaft Kais Herz erobert? "Ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen", so die Schauspielerin gegenüber TAG24.
Angst vor der Reaktion der treuen Fangemeinschaft der Serie habe die 36-Jährige dabei nicht: "Kai hat ja eine lange Geschichte mit Mandy und oft werden Frauen dann miteinander verglichen, aber die beiden Frauen sind verschieden, und das ist gut so! Gefallen kann man sowieso nicht allen!"
Die 5. Staffel von "Praxis mit Meerblick" läuft ab dem 10. April immer freitags um 20.15 Uhr in der ARD oder auf Abruf in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß