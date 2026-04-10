"Mama is back": Maxine Kazis sorgt für frischen Wind bei "Praxis mit Meerblick"

Hamburg - Ab Freitag läuft die neue Staffel von " Praxis mit Meerblick " in der ARD. Neu dabei ist Maxine Kazis (36, "Der Bergdoktor"). Sie spielt Sophie Trafeur, die neue Freundin und Verlobte von Kai Kaminski (gespielt von Lukas Zumbrock, 30). Im TAG24 -Interview sprach die gebürtige Schweizerin über ihren Start am Set, ihre Rolle und das Inselleben auf Rügen.

Maxine Kazis (36) ist ab der ersten Folge ("Willkommen zu Hause") der neuen Staffel von "Praxis mit Meerblick" als Verlobte von Kai Kaminski (Lukas Zumbrock, 30) zu sehen, die am 10. April 2026 in der ARD ausgestrahlt wird. © ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Gedreht wurde die fünfte Staffel im Spätsommer des vergangenen Jahres. Für Maxine Kazis markiert sie zugleich die Rückkehr ins Berufsleben nach ihrer Schwangerschaft.

"Das war ziemlich aufregend. Ich war unsicher, ob ich noch genug eingespielt war, um loszulegen - nach so einem Einschnitt und meinem neuen Leben als Mutter." Doch die Zweifel verflogen schnell: "Die Anspannung fiel nach dem ersten Take komplett ab. Die Spielfreude war sofort da und ich dachte: Jetzt kann es wieder losgehen. Mama is back!"

Am Set habe sie sich sofort wie zu Hause gefühlt: "Ich wurde direkt als neues Ensemblemitglied aufgenommen. Es hatte einen sehr familiären Vibe, was ich extrem geschätzt habe."

Laut Kazis ist genau diese gute Stimmung ein Erfolgsgeheimnis der Serie: "Dass alle Lust und Freude an der Arbeit haben und gemeinsam immer das Beste herausholen wollen."

Auch die Dreharbeiten auf Rügen hinterließen Eindruck bei der Schauspielerin. "Ich kannte die Insel - bis auf einen Kurztrip nach Binz - noch nicht und war dann ziemlich verzaubert von der Natur." Die Off-Days zwischen den Drehtagen habe sie mit ihrer Familie "intensiv" genutzt: "Für mein Kind und den Hund war es auch das Paradies!"