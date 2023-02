Frau von inhaftiertem 187-Rapper Gzuz geschockt: "Was passiert hier, Leute?"

Lisa Klauß (29), die Frau von 187-Rapper Gzuz, zeigte sich überrascht von den vielen neuen Followern auf ihrem Instagram-Account. © Screenshot Instagram/lisaerdbeer (Bildmontage)

Dort schwelgte Lisa zuletzt nicht nur in Erinnerungen an ihre Hochzeit im vergangenen Jahr und beantwortete ganz offen Fragen zu ihrer aktuellen Familiensituation, auch ihre Followerzahl stieg in den vergangenen Tagen gewaltig an.

In ihrer Story zeigte sich Lisa, die normalerweise vor allem Pferde-Content postet, nun regelrecht schockiert darüber: "Was passiert hier Leute? Wo kommt ihr alle her?", wollte sie mit Blick auf ihre aktuell fast 60.000 Follower wissen. Gzuz, der voraussichtlich noch sieben Monate im Knast sitzt, zählt aktuell 2,6 Millionen Fans in dem sozialen Netzwerk.

Möglich, dass einige Tausend Gzuz-Fans nun zu Lisa gewechselt sind und dort auf Neuigkeiten von dem Musiker warten - der seinen eigenen Account natürlich selbst nicht mehr bespielen kann.

Derweil muss sich Lisa alleine um die beiden gemeinsamen Töchter Emilia und Malina kümmern. Doch in einer Fragerunde beruhigte sie ihre Community, dass sie den Alltag auch alleinerziehend gut meistere - schließlich ist es die Familie gewohnt, dass Papa Gzuz zwischenzeitlich nicht zu Hause ist.

Von seinem Knastaufenthalt hatte der Rapper seinen Kindern selbst erzählt, so Lisa. Der kleineren Emilia umschrieb er seine Haftstrafe allerdings kindgerecht als "Stubenarrest bei der Polizei".