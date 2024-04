Nach Notkaiserschnitt: Frau von 187-Star Gzuz zeigt After-Baby-Body

Erst Ende März kam das dritte Kind von Lisa (29) und Kristoffer Jonas Klauß (35) auf die Welt: Bei Instagram zeigte Lisa jetzt ihren After-Baby-Body. © Screenshot/Instagram/lisaerdbeer (Bildmontage)

Der kleine Kristoffer, der nach seinem Vater (bürgerlich: Kristoffer Jonas Klauß) benannt wurde, kam am 26. März auf die Welt. Doch die Geburt lief ganz anders als geplant. "Ich hatte einen Notkaiserschnitt und muss jetzt erst mal wieder mobil werden", hatte Lisa ihren Fans anschließend berichtet.

Ihr gehe es deshalb auch nur "so mittel". Weitere Kinder könne sie sich nach der "schrecklichen Schwangerschaft" und der schwierigen Geburt nun definitiv nicht mehr vorstellen, so Lisa weiter.

Doch inzwischen scheint sich die Hamburgerin wieder gut erholt zu haben. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren Followern jetzt ihren After-Baby-Body. In einem großen Spiegel und im gemütlichen Home-Outfit präsentierte sie ihre neue Silhouette von allen Seiten.

Dazu untermalte sie die Musik von "Yung Wylin'" mit den Lyrics: "Good Energy. I don't need no negativity around me" und schrieb stolz: "So langsam geht der Bauch weg".