Seit sieben Wochen im Gefängnis: Bonez verrät, wie es Gzuz hinter Gittern geht

Hamburg - Seit dem 13. Januar sitzt 187 Strassenbande -Rapper Gzuz, eigentlich Kristoffer Jonas Klauß (34), nun schon im Knast . Wie es ihm dort ergeht, verriet jetzt Gang-Kollege Bonez MC in seiner Instagram-Story.

Fast jeden Tag würde 187er John Lorenz Moser (37), besser bekannt als Bonez MC, mit ihm telefonieren, verriet der Rapper im Rahmen eines Q&As am Freitag. Selbst von Thailand aus, wo er sich nach eigenen Angaben zurzeit aufhalte, klingele er durch.

Inzwischen hat er genau sieben Wochen von seiner Haftstrafe abgesessen. Vergessen wurde der Hamburger seither weder von seinen Fans, die in der letzten Zeit fleißig "Free Gzuz" forderten, noch von seinen Kollegen.

Gzuz wurde im März 2022 wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoff- wie auch das Waffengesetz zu acht Monaten und zwei Wochen Haft verurteilt. Hinzu kam eine saftige Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen zu je 2300 Euro, also insgesamt 414.000 Euro.

Das Geheimnis ihrer "Beziehung"? Liebe, Ehrlichkeit, Loyalität, kein Neid. © Screenshot/Instagram/bonez187erz

Laut einem "Bild"-Bericht, der online nicht mehr zur Verfügung steht, sei der Häftling zuletzt aus Sicherheitsgründen in eine andere Haftanstalt verlegt worden.

Demnach sitze der 34-Jährige nicht mehr in der Justizvollzugsanstalt Billwerder, sondern in der JVA Fuhlsbüttel (Santa Fu) ein. Die Justizbehörde wollte seine Verlegung auf TAG24-Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Man würde sich generell nicht dazu äußern, wer in welcher JVA untergebracht sei.

Seit vielen Jahren hält die Hamburger Bande, die 2006 von Bonez MC - der sich selbst nicht als "Leader" bezeichnet, es gäbe keinen, so der 37-Jährige - gegründet wurde, nun schon zusammen.

Wie das funktioniert, wollte ein Follower wissen? Durch Liebe, Ehrlichkeit, Loyalität und ohne Neid enthüllte Bonez das Geheimnis ihrer langen "Beziehung".

Zwar finden sich einzelne Mitglieder der Strassenbande immer wieder vor Gericht wieder, von Uneinigkeiten zwischen den Männern gelang bisher hingegen kaum etwas an die Presse.