Wurde Gzuz nach Drohungen im Knast verlegt?

Hamburg - Der derzeit prominenteste Häftling in Hamburg nennt sich Gzuz (34). Aus Sicherheitsgründen soll der Rapper von der " 187 Strassenbande " kürzlich verlegt worden sein, berichtete die Bild .

Gzuz ist mehrfach vorbestraft. In seiner Strafakte steht auch ein Vorfall aus dem Jahr 2018. Beim Musikfestival "Splash!" hatte er eine 19-Jährige unsittlich berührt und bekam dafür eine Geldstrafe. Das Sexualdelikt habe sich herumgesprochen. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll das der Grund sein, warum der 34-Jährige in der Knast-Hierarchie ganz unten stehe.

Sitzt Gzuz jetzt in Santa Fu ein? (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Drohungen wurden anscheinend sehr ernst genommen. Daher sei Gzuz heimlich verlegt worden. Zuvor soll der 34-Jährige in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Billwerder eingesessen haben. Per Gefängnistransporter sei er in die JVA Fuhlsbüttel gebracht worden.

In dem im Volksmund Santa Fu genannten Gefängnis sitzen vor allem verurteilte Schwerverbrecher ein, wie erst kürzlich der NDR in einer Doku beleuchtete. Laut Bild sei Gzuz dort in Haus 2 bei den Vergewaltigern und Kinderschändern untergebracht.

Auf TAG24-Nachfrage wollte die Justizbehörde Gzuz' Verlegung aus Sicherheitsgründen weder bestätigen noch dementieren. "Wir äußern uns generell nicht dazu, wer in welcher JVA untergebracht ist", sagte Dennis Sulzmann.

Noch etwa sieben Monate dauert es, bis Klauß' Haftstrafe um ist.