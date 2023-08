Comeback nach 20 Jahren? NSYNC ist offenbar mit neuem Song zurück!

USA - Nach mehr als zwei Jahrzehnten tun sich die Mitglieder der Boygroup NSYNC wieder zusammen. Grund dafür: die Arbeit an einem gemeinsamen Song für den neuesten Teil der "Trolls"-Filmreihe.

"Wir wurden von Boys to Men und jetzt gibt es nur noch One Direction für uns: zu den Backstreets", fügt er hinzu und bezieht sich dabei auch auf die Gruppen Boyz II Men und Backstreet Boys.

Ein Trailer gibt bereits Hinweise auf das Wiedersehen der NSYNC-Mitglieder. Darin meint der Trolls-Charakter Floyd (in der englischen Version gesprochen von Troye Sivan) zu Branch (gesprochen von Justin Timberlake): "Wir laufen nicht mehr in sync."

Ein Insider gab an, dass alle fünf Mitglieder der legendären Boyband "Überraschungsauftritte" innerhalb des Animationsfilms "Trolls Band Together" (dt. "Trolls 3: Gemeinsam stark") haben werden.

Auch wenn im deutschen Trailer die Stimmen der NSYNC-Mitglieder fehlen, sind allein in den wenigen Minuten etliche Boy-Band-Anspielungen darin versteckt.

Justin Timberlake (42) legte nach der Trennung von NSYNC eine erfolgreiche Solo-Karriere ein. © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Neben den Synchronsprecher-Auftritten der NSYNC-Mitglieder wirkt ein neuer Song doch schon fast nebensächlich. Ihre letzte Single "Girlfriend" wurde 2002 innerhalb des Albums "Celebrity" veröffentlicht.

Anschließend widmete sich Justin Timberlake eigenen Projekten, womit er sehr erfolgreich war. Bereits im ersten Trolls-Film steuerte er den Song "Can't Stop The Feeling!" bei, der vielen bis heute in den Ohren liegt.

Im Laufe der Jahre wurde viel darüber spekuliert, ob Timberlakes Erfolg der Grund für ein ausbleibendes NSYNC-Comeback sein könnte.

Nun scheint das Unfassbare aber zu passieren und alteingesessene Fans aus einem langen Schlummer des Hoffens zu erwecken - zumindest für einen Song innerhalb des neuen Trolls-Filmes.