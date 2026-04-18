Die Prinzen trennen sich: "Wenn es am schönsten ist, hör auf"

Leipzig/Berlin - Nach 35 Jahren trennt sich die Pop-Band "Die Prinzen" Ende 2027. Mit einer letzten Tour unter dem Motto "Tschüssi, macht's gut!" wollen sie zusammen mit ihren Fans noch einmal feiern, bevor die Mitglieder eigene Wege gehen.

Vor mehr als drei Jahrzehnten wurden "Die Prinzen" in Leipzig gegründet. Heute zählen sie zu den erfolgreichsten Bands Deutschlands. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Wenn es am schönsten ist, hör auf", sagte Front-Sänger Sebastian Krumbiegel der BILD.

Auf Facebook richteten sich die Band-Mitglieder direkt an ihre Fans: "Wir durften 35 Jahre lang das tun, was uns am meisten Freude bereitet. Jetzt spüren wir allerdings, dass es langsam an der Zeit ist, Abschied zu nehmen".

Der Abschied falle ihnen nicht leicht, aber sie haben es sich gut überlegt und wünschen sich, ihre "Karriere zu einem würdigen Abschluss zu bringen".

Die Tour trägt den Namen "Tschüssi, macht's gut!". So hieß auch der letzte Song auf dem ersten Album "Das Leben ist grausam" von 1991.

Die Abschiedstournee soll ein "großes Dankeschön an das Publikum" sein. Fans können sich auf "besondere Arrangements, persönliche Momente und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung freuen".