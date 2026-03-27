"Ich weiß, wo ich stehe": Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel mit klarem politischen Statement
Leipzig - Sebastian Krumbiegel (59) ist ein Familienmensch, denn er hat seinen Eltern und vor allem seiner Oma, der berühmtem Opernsängerin Philine Fischer (†81) viel zu verdanken. Bei "MDR um 4" erinnerte er sich am Mittwochnachmittag zurück an prägende Momente mit seinen Verwandten.
Sein politisches Engagement hat er unter anderem auch seiner Oma zu verdanken, erinnerte sich der 59-Jährige. Sie erzählte ihm, als er 15 Jahre alt war, eine Geschichte aus der Vergangenheit.
Zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 kam sie an der Kongresshalle am Leipziger Zoo vorbei und beobachtete die Geschehnisse. "Meine Omi hat mir damals gesagt, sie habe genau wie alle anderen in der Straßenbahn weggeguckt und dafür schämte sie sich."
Er mache sie heute nicht dafür verantwortlich, aber "wenn heute wieder irgendwelche Flitzpiepen ankommen und denselben Wahnsinn erzählen wie damals, da weiß ich, wo ich stehe", erklärte Krumbiegel deutlich.
Doch nicht nur politisch hatte sie einen großen Einfluss auf ihn. Fischer habe ihren Enkel damals ermutigt, seinen eigenen Weg zu gehen. Seine Eltern kamen eher aus der klassischen Musik und verstanden seine Musikwünsche nicht. Seine Oma tat es und motivierte ihn.
Sebastian Krumbiegel ist auf Solo-Tour unterwegs
Die Musik von Krumbiegel und den Prinzen kam schlussendlich aber auch bei seinen Eltern gut an. "Meine Eltern sind schon sehr tolerant. Aber natürlich haben sie einen anderen musikalischen Geschmack", erzählte er dem Moderator Peter Imhof (52).
Am Freitag erscheint sein neues Album "Kompass" und sein 90-jähriger Vater war der Erste, der die neuen Songs hören konnte. Seine Meinung spielt für Krumbiegel bis heute eine wichtige Rolle.
In den kommenden Wochen und Monaten ist er auf Solo-Tour durch Deutschland unterwegs. Für einige Shows gibt es noch Tickets hier.
Mit den Prinzen ist er auch immer noch unterwegs und dass seine Band auch heute noch relevant ist, sei ein großes Glück. "Wir freuen uns, dass unsere Musik überdauert und Kinder heute die Lieder singen, die 35 Jahre alt sind", so Krumbiegel. Unter anderem deswegen werde er auch nie müde, immer wieder dieselben Songs zu spielen.
Das ganze Interview von Sebastian Krumbiegel bei "MDR um 4" mit weiteren spannenden Themen könnt Ihr in der ARD Mediathek nachschauen.
Titelfoto: Mitteldeutscher Rundfunk