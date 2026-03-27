"Ich weiß, wo ich stehe": Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel mit klarem politischen Statement

Leipzig - Sebastian Krumbiegel (59) ist ein Familienmensch, denn er hat seinen Eltern und vor allem seiner Oma, der berühmtem Opernsängerin Philine Fischer (†81) viel zu verdanken. Bei "MDR um 4" erinnerte er sich am Mittwochnachmittag zurück an prägende Momente mit seinen Verwandten.

Bei "MDR um 4" sprach Sebastian Krumbiegel (59) auch über sein neues Album. © Mitteldeutscher Rundfunk

Sein politisches Engagement hat er unter anderem auch seiner Oma zu verdanken, erinnerte sich der 59-Jährige. Sie erzählte ihm, als er 15 Jahre alt war, eine Geschichte aus der Vergangenheit.

Zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 kam sie an der Kongresshalle am Leipziger Zoo vorbei und beobachtete die Geschehnisse. "Meine Omi hat mir damals gesagt, sie habe genau wie alle anderen in der Straßenbahn weggeguckt und dafür schämte sie sich."

Er mache sie heute nicht dafür verantwortlich, aber "wenn heute wieder irgendwelche Flitzpiepen ankommen und denselben Wahnsinn erzählen wie damals, da weiß ich, wo ich stehe", erklärte Krumbiegel deutlich.

Doch nicht nur politisch hatte sie einen großen Einfluss auf ihn. Fischer habe ihren Enkel damals ermutigt, seinen eigenen Weg zu gehen. Seine Eltern kamen eher aus der klassischen Musik und verstanden seine Musikwünsche nicht. Seine Oma tat es und motivierte ihn.