Festival mit Hafenromantik: "MS Dockville" lockt Tausende an die Elbe

Hamburg - Drei Tage Kunst und Musik in Hamburg -Wilhelmsburg: Am Freitagmittag ist das "MS Dockville"-Festival bei bestem Wetter in seine 16. Runde gestartet.

Am Freitag hat das MS Dockville in Hamburg-Wilhelmsburg auf dem MS Artville Gelände seine Tore geöffnet. © MS Dockville

Mehr als 55.000 Besucherinnen und Besucher werden bis Sonntag (16. bis 18. August) auf dem Festivalgelände direkt an der Elbe erwartet, davon rund 7500 Camperinnen und Camper. Letztere reisten zu einem großen Teil bereits am Vortag an, um ihre Zelte zu beziehen.

Auf den Bühnen ging es schon am Donnerstagabend mit einem ersten Warm-up wie gewohnt bunt und breitgefächert zu: Denn das Dockville ist auf kein bestimmtes Genre festgelegt. Von Indie über Hip-Hop und elektronische Musik stehen sowohl Newcomer als auch internationale Stars auf den zwölf Bühnen. Insgesamt werden knapp 140 Acts erwartet, mit mehr als 200 Programmpunkten.

Als Headliner angekündigt wurden in diesem Jahr die Band Jeremias, die Hamburger Techno-Marching-Band Meute und die amerikanische Rapperin Ashnikko (28). Letztere spielt auf dem Dockville ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr und wird am Freitagabend (22 Uhr) auf der Grossschot-Bühne den Anfang machen. Ihr Song "Stupid" ist dabei wohl vor allem TikTok-Usern ein Begriff.

Im Vorjahr hatte es das Wetter überwiegend gut mit den Kunst- und Musikfans gemeint. Zur Eröffnung am Freitag mussten die Besuchenden bei kleinen Schauern auch immer wieder ihre Regenponchos auspacken.