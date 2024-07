Kult-Drummer zu Besuch in Leipzig: Mit seiner neuen Band erweckt er Pink Floyd wieder zum Leben

Nick Mason (80) trat am Wochenende in Leipzig auf. © Christian Grube

Pink Floyd sind ohne Frage eine der legendärsten Bands aller Zeiten. Während Roger Waters (80) musikalisch eher wenig zu sagen und David Gilmour (78) derzeit ein neues Album am Start hat, kümmert sich Schlagzeuger Nick Mason um die Nachlassverwaltung der Band.

2018 hat der Brite die Band "Saucerful of Secrets" gegründet, um die Frühzeit von Pink Floyd wieder auf die Bühne zu bringen – also kein "Another Brick in the Wall", "Wish You Were Here" oder "Money".



Bereits zum dritten Mal gastierte das Quintett am Sonntagabend im Haus Auensee, das auch an diesem Abend wieder annähernd ausverkauft war. Das Publikum war bunt gemischt.

Vor dem Konzerthaus traf TAG24 Gernot Spangenberg aus Halberstadt im Harz. Er ist Pink-Floyd-Fan mit Leib und Seele. Mit im Gepäck hat er ein 3-D-Modell einer Orgel, die auf dem Album "Relics" als Zeichnung abgebildet ist. Das Modell wurde in mühsamer Handarbeit in neun Monaten gebaut.

Spangenberg möchte es gern von Mason signieren lassen. Dafür hat er bereits drei Stunden vor dem Konzert am Nebeneingang gewartet. Leider vergeblich – nur Gitarrist Lee Harris (52) ließ sich kurz sehen. Kurz vor Beginn gab er dann einstweilen auf. Das Konzert wartete immerhin.