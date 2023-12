Mariah Carey vom Weihnachtsthron gestoßen: Neue Billboard Nummer eins ist 65 Jahre alter Song!

"All I Want For Christmas" von Mariah Carey bekommt Konkurrenz und wurde 2023 von einem anderen Weihnachtshit verdrängt: "Rockin' Around The Christmas Tree".

Von Dana-Jane Kruse

USA - Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern auch Mariah Careys (54) Hitsingle "All I Want For Christmas Is You" wieder in die Charts – und das in der Regel direkt an der Spitze. Zum diesjährigen Fest wurde dank der sozialen Medien eine neue Weihnachtskönigin in Sachen Musik gekürt.

Alle Jahre wieder klettert Mariah Carey (54) die Weihnachts-Charts nach oben. In diesem Jahr hat sie echte Konkurrenz eines 60er-Klassikers. © Bridget BENNETT / AFP Wie der Business Insider berichtete, wurde Carey von Brenda Lee (78) vom Thron der Billboard Hot 100 Single Charts gestoßen. Alles, was wir 2023 (musikalisch) zu Weihnachten wollen, ist offenbar "Rockin' Around The Christmas Tree". "Mir gefällt, dass Gott mir die Gunst geschenkt hat, dass ich daneben stehen und hinschauen und wissen kann, dass es nicht nur ich war, sondern dass es eine Mischung von vielen Menschen ist, die das Lied zu dem gemacht hat, was es ist", sagte Lee am gestrigen Montag, nachdem die frohe Botschaft sie erreicht hatte. Zunächst stieg ihr Weihnachtssong aus dem Jahr 1958 auf Platz zwei der Single-Charts ein. Lee war noch ein Kind, als sie den Song, geschrieben von Johnny Marks (1909-1985), aufnahm. Der Songwriter war kein Unbekannter in Sachen Weihnachtsmusik – auch "Rudolph, the Red-Nosed Reindeer" und "A Holly Jolly Christmas" gehen auf sein Konto. Musik News Tanzbar und brachial: Metal-Mekka in Ferropolis haut weitere Headliner raus "Ich war erst zwölf und hatte nicht viel Erfolg mit Schallplatten, aber aus irgendeinem Grund hörte er mich und wollte, dass ich es mache", erinnerte sich Brenda Lee. "Und ich tat es."

Schwerer Start für "Rockin' Around The Christmas Tree"