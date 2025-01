35 Jahre nach letzter Original-Sendung: Gefeierte Kult-Musik-Show der 80er kommt zurück

Insgesamt 307 Ausgaben gab es dabei zu sehen. Anfangs nur in den sogenannten Dritten Programmen, später auch in der ARD.

Gemeinsam machen die drei am Donnerstag (9. Januar) ab 20.15 Uhr "einen einzigartigen Abstecher in die Vergangenheit zu den größten Hits aller Zeiten", wie der übertragende Sender Kabel Eins bekannt gab.

"Prominente, Musikstars und ehemalige Musik-TV-Moderatoren erinnern sich an unvergessliche Musik-Geschichten", heißt es weiter.

In Serie wird "Formel Eins" – zumindest Stand jetzt – allerdings nicht gehen. Auch wenn in einigen früheren Retro-Comebacks das so war. Aber vielleicht bekommt man nach diesem Treffen der Musikliebhaber Lust, doch wieder öfter in den emotionalen DeLorean zu springen.