Neuer Musikpreis in Berlin: Grönemeyer, Bosse und Co. bei Verleihung erwartet

Am Freitagabend wird der neue Polyton-Musikpreis in Anwesenheit von Herbert Grönemeyer, Bosse und Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Berlin vergeben.

Berlin - Von Musikschaffenden für Musikschaffende: Am Freitagabend wird der neue Polyton-Musikpreis in Berlin vergeben. Herbert Grönemeyer (67) soll am Freitag bei der Verleihung des neuen Polyton-Musikpreises in Berlin auftreten. © Rolf Vennenbernd/dpa Initiiert wurde der Preis von der Akademie für Populäre Musik. Mitglieder sind unter anderem Shirin David (28), Herbert Grönemeyer (67), Johannes Oerding (41) und Judith Holofernes (47). Grönemeyer, Bosse (43) und andere werden im Rahmen der Veranstaltung auftreten, die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (68, Grüne), wird eine Eröffnungsrede halten. Für die Auszeichnungen sind in verschiedenen Kategorien etwa Größen wie Peter Fox (52), Helene Fischer (39) oder Casper (41) nominiert. Auch Musikerinnen wie Zoe Wees (21) oder Nina Chuba (25) sind im Rennen, ebenso noch unbekanntere Künstlerinnen und Künstler. Musik News Weihnachten kann kommen: Tokio Hotel beschenkt Fans schon frühzeitig! Laut einem Sprecher der Veranstaltung liegt den Organisatoren vor allem Diversität am Herzen. Bei Polyton handle es sich darüber hinaus nicht nur um eine Preisverleihung an einem Abend, sondern um ein mehrtägiges Event der Musikbranche. Zwischen Mittwoch und Samstag wurden und werden in dem Rahmen Vorträge oder Lesungen gehalten.

